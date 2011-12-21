بایرن مونیخ و دورتموند به زحمت به مرحله یکچهارم نهایی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور نزدیک به 30 هزار تماشاگر و به میزبانی بوخوم برگزار شد تیم میزبان در دقیقه 26 با گلزنی جیووانی فدریکو از حریف نامدار خود پیش افتاد و نیمه اول را با همین برتری به رختکن رفت.

در نیمه دوم تونی کروس ستاره جوان بایرن موفق شد بازی را به تساوی بکشاند. در حالی که به نظر می‌رسید بازی با تساوی یک بر یک به پایان خواهد رسید، آرین روبن در وقتهای تلف شده مسابقه گل برتری تیمش را به ثمر رساند تا بایرن با این پیروزی سخت به مرحله بعدی رقابتها صعود کند.

در دیگر دیدارهای شب گذشته گروتر فورث یک بر صفر نورنبرگ را مغلوب کرد، آگسبورگ 2 بر یک مغلوب هوفنهایم شد و دورتموند در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 از سد فورتونا دوسلدورف گذشت.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای آلمان به شرح زیر است:

* بوخوم یک - بایرن مونیخ 2

گلها: جیووانی فدریکو (26) برای بوخوم و تونی کروس (51) و آرین روبن (1+90) برای بایرن مونیخ

* فورتانا دوسلدورف صفر (4) - دورتموند صفر (5)

* هوفنهایم 2 - آگسبورگ یک

گلها: صالیحوویچ (22) و وداد ایبسویچ (49) برای هوفنهایم و تورستن اوهرل (37) برای آگسبورگ

* نورنبرگ صفر - گروتر فورث یک

گل: ادگار پریب (15)

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای آلمان امشب با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* هرتابرلین - کایزرسلاترن

* هولستین کیل - ماینتس

* مونشن گلادباخ - شالکه

* اشتوتگارت - هامبورگ