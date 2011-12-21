پارک علم و فناوری در جهاد دانشگاهی همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی گودرزی سروش عصر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس جهاددانشگاهی همدان اظهار داشت: ایجاد دوره‌های تخصصی کارآفرینی، گسترش آموزش‌های عمومی شهروندان و احداث مرکز تحقیقات از دیگر اهداف و برنامه‌های این مجموعه است.

گودرزی سروش با بیان اینکه جهاد دانشگاهی به عنوان حلقه مفقوده ارتباط بین مراکزعلمی و صنعتی، رسالت تبدیل ایده به عمل و علم به ثروت را برعهده دارد، افزود: توسعه فرهنگ پژوهش و کارهایی که منجر به امور خیر می‌شود در حوزه وظایف جهاد دانشگاهی است.

سرپرست جهاد دانشگاهی همدان از مبادله موافقت‌نامه راه اندازی مرکز رشد خبر داد و گفت: راه اندازی مرکز رشد اقماری جهاد دانشگاهی از برنامه‌های سال 91 به شمار می‌آید.

وی در ادامه با بیان اینکه باید با شکل گیری پژوهشکده ای با عنوان "علم دینی" تحقیقات مسئله محور مشترک بین دانشگاهیان و حوزویان در آن تعریف شود، گفت: این تحقیقات مورد تقاضای جامعه بشری است.

برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله باید از ارائه برنامه سلیقه ای خودداری شود

وی اظهار داشت: با توجه به ترسیم چشم انداز20 ساله، آغاز برنامه پنج ساله پنجم توسعه و آمایش سرزمین و طرح کالبد ملی باید از برنامه ریزی و ارائه برنامه سلیقه ای در این راستا خودداری شود.

گودرزی سروش با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی نهادی عمومی و غیردولتی زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، گفت: گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها برای نیل به خوداتکایی، توسعه امور فرهنگی در جامعه از طریق همکاری با حوزه، دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی و گسترش طرحهای کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش از اهداف این نهاد به شمار می آید.

وی عنوان کرد: تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی و ایجاد آمادگی فکری و مکتبی در قشر جوان برای مقابله با غرب زدگی و انحرافات در چارچوب سیاستهای فرهنگی کشور از جمله وظایف جهاددانشگاهی است.

سرپرست جهاددانشگاهی همدان با تاکید بر پژوهش محور بودن آموزش در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، گفت: در صورتی که آموزش ها پژوهش محور نباشد آفتی برای جهاد دانشگاهی محسوب می شود چراکه ایجاد زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی از وظایف اصلی جهاد دانشگاهی است.

گودرزی سروش ایجاد شعبه پژوهشکده های جهاد دانشگاهی مورد نیاز استان همدان، ایجاد ارتباط بین پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی در همدان و گسترش آموزش عمومی شهروندان و کارکنان دولت در ایجاد دولت مجازی و شهرالکترونیکرا از برنامه های این مجموعه اعلام کرد.