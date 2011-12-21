محمد رویانیان در گفتگوی ویژه با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: گفته بودم پس از دربی و در نیم فصل واقعیتها را به هواداران خواهم گفت و از حقایق هرچند که برای برخی‌ها تلخ باشد پرده برخواهم داشت.

از همان ابتدا احساس کردم کادر فنی نیاز به تقویت دارد

وی در ادامه افزود: من از زمان شروع کارم در باشگاه پرسپولیس حس کردم که کادر فنی تیم نیاز به تقویت دارد، بنابراین به دنبال جذب یک مربی بزرگ بین المللی برای پرسپولیس بودم.

پرسپولیس منطقی و هماهنگ بسته نشده است

وی با اعلام اینکه از همان ابتدا پی برده بوده است که کادر پزشکی و بدنسازی تیم عملکرد خوبی ندارند، افزود: متاسفانه تیم از نظر جذب بازیکن منطقی و هماهنگ بسته نشده است و بازیکنان از نظر سطح بازی با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. در یک پست ترافیک بازیکن را داریم و در پستی دیگر با کمبود بازیکن مواجه هستیم. دو دروازه بان را جذب کرده‌اند که می‌دانستند با یکدیگر اختلاف دارند و به جای تمرکز بر تمرینهای خود و پیشرفت فنی به حاشیه‌های یکدیگر می‌پرداختند.

هواداران دست از حمایت پرسپولیس زخمی برداشتند

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اشاره به مشکلات فرهنگی که روی سکوها به وجود آمده است، اظهار داشت: به دلیل اختلافاتی که بین مدیریت باشگاه و سرمربی به وجود آمده بود و همچنین نحوه کنار رفتن دایی و روی کار آمدن استیلی تماشاگران روی سکوها دچار دو دستگی شده بودند و پیش آمدن این موضوع باعث دلخوری، نگرانی و آزردگی هواداران شده بود. به طوریکه هواداران به دلیل این اختلافات بیشترین ضربه را خوردند و انتصابات جدیدی که در باشگاه چه در زمینه جذب کادر فنی و چه در زمینه به خدمت گرفتن بازیکن اتفاق افتاد باعث شد که هواداران زیادی دست از حمایت پرسپولیس زخمی بر دارند و به ورزشگاه نیایند.

ایراد رویانیان از عقد قرارداد با بازیکنان مصدوم

وی در همین خصوص افزود: من مشاهده کردم که پنج بازیکن تیم مشکل جدی پزشکی دارند، مگر می شود با یک بازیکن در سطح حرفه‌ای قرارداد بسته شود و از وی تستهای مختلف پزشکی گرفته نشود؟! چطور با بازیکنی قرارداد بسته شده که به دلیل مصدومیت در بیش از 20 بازی فقط 6 بار برای پرسپولیس به میدان رفته است؟! نکته جالب اینکه این بازیکن چند سال است که از مصدومیت رنج می‌برد و نکته جالب‌تر اینکه با چنین بازیکنی قرارداد سنگینی می‌بندند.

هواداران کار اصلی مرا فصل بعد ببینند

رویانیان با تاکید بر اینکه پرسپولیس به دلیل اتخاذ تصمیمات نادرست در پیش از شروع فصل در جریان رقابتهای این فصل به تدریج امتیازات و حمایت هوادارانش را از دست داد، خاطر نشان کرد: هواداران تیم با توجه به گوشه‌ای از مشکلات که من بیان کرده‌ام باید کار اصلی مدیریتی و انتخابهای من را در فصل آینده ببینند هرچند که در حال حاضر خودم را نسبت به این تیم مسئول می‌دانم.

30 درصد از رقم قرارداد بازیکنان را پرداخت کردم

وی با اعلام اینکه برای اینکه بازیکنان و کادر فنی با من احساس صمیمیت و نزدیکی کنند چندین بار سر تمرین تیم حاضر شدم، تاکید کرد: در همان ابتدای کار مشکلات مالی بازیکنان و کادر فنی را حل کرده و حداقل 30 درصد از قرارداد بازیکنان را پرداخت کردم، حتی هزینه‌های جاری و ضروری باشگاه را که بودجه‌ای برای آن موجود نبود، پرداخت کردم. به بازیکنان پاداش دادم و سعی کردم که روحیه تیم را بالا ببرم.

به استیلی گفتم از نیم فصل دوم بصورت توافقی همکاری خواهیم کرد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: از آنجایی که با کادر فنی پیش از شروع فصل قرارداد بسته شده بود، نمی‌توانستم قبل از پایان نیم فصل اقدامی انجام دهم، چون با انجام این کار باید پول سنگینی را باشگاه پرداخت می‌کرد. من به استیلی گفتم که ما تا نیم فصل با شما همکاری می‌کنیم و پس از آن این همکاری باید به صورت توافقی باشد.

رویانیان در همین خصوص افزود: ما بازیکنی داریم که متاسفانه به دلیل اتخاذ تصمیم ناصحیح در عقد قرارداد اگر می‌خواستیم وی را کنار بگذاریم باید به او پول بسیار سنگینی را بابت این فصل و بدهی پیشین باشگاه به این بازیکن پرداخت می‌کردیم. خوشبختانه از زمانی که من آمدم این بازیکن به طور جدی به بازی گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر این مشکلات را می‌گوید به این دلیل است که هواداران بدانند طی مدت حضورش در باشگاه پرسپولیس به شناسایی مشکلات پرداخته و برای حل آنها برنامه‌ریزی کرده است، گفت: چندین میلیون تومان بابت تجهیز و نوسازی ورزشگاه درفشی‌فر بدون استفاده از منابع دولتی هزینه کرده‌ام تا بر اساس استانداردهای AFC باشد. در همین راستا ساختمانی را برای فعالیت روزنامه و معاونت حقوقی باشگاه اجاره کرده‌ایم و ... .

قرار بود دربی بعد از نیم فصل برگزار شود

رویانیان با گلایه شدید از تغییر تاریخ دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس در جام حذفی و بهم خوردن برنامه لیگ برتر، تاکید کرد: قرار بود که دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس در جام حذفی پس از به پایان رسیدن بازیهای لیگ در نیم فصل اول برگزار شود و حتی سازمان لیگ در این خصوص برنامه دیدارهای لیگ در هفته‌های شانزدهم و هفدهم را نیز اعلام کرده بود که براساس این برنامه پرسپولیس باید با تیم راه آهن بازی می‌کرد اما پس از آن سازمان لیگ به ما اعلام کرد که زمان دربی جلو افتاده است.

می‌خواستم پرسپولیس با مربی و بازیکنان جدید در دربی بازی کند

وی در این خصوص افزود: برنامه من برای دربی 73 این بود که تیم پرسپولیس پس از نیم فصل با سرمربی و بازیکنان جدیدی که جذب کرده و با روحیه بالا در جام حذفی مقابل استقلال بازی کند. این حق پرسپولیس بود. اصرار من به مسئولان سازمان لیگ این بود که با توجه به اینکه شما برنامه هفته شانزدهم را اعلام کرده‌اید و پرسپولیس باید در لیگ با راه آهن بازی کند، چرا شما اصرار دارید و فشار می‌آورید که این بازی زودتر برگزار شود؟ در واقع آنها یک تیم زخمی را بردند که در دربی بجنگد!

بدست آوردن جام به هرقیمتی ارزش دارد؟

رویانیان تاکید کرد: این مورد اعتراض من بود که قول داده بودم با هواداران در میان می گذارم. حتما در این خصوص دستهایی پشت پرده در کار است. آنها وقتی که به برنامه جدید من پی بردند که می‌خواهم با تغییر سرمربی در نیم فصل، با سرمربی و تاکتیک جدید در بازی با استقلال حاضر شویم دست به تغییر زمان دربی زدند. حق من بود که این کار را انجام دهم باید سازمان لیگ به تیم زخمی من حتما توجه می کرد. آیا بدست آوردن جام به هرقیمتی ارزش دارد؟ ضمن اینکه در دو جام حذفی قبلی که پرسپولیس در آن قهرمان شد با استقلال مواجه نشده بود و در شرایط فعلی قرار نداشتیم که هشت بازیکن مصدوم و محروم داشته باشیم این موارد تامل برانگیز است.

آبرو و اعتبارم را گرو گذاشته‌ام

"من به عشق التیام قلب شکسته هواداران به پرسپولیس آمده‌ام" رویانیان با طرح این موضوع گفت: به عشق خدمت به هواداران پرسپولیس به این باشگاه آمدم و برای من پرسپولیس در حال حاضر یک سنگر خدمت است. من آبرو و اعتبارم را گرو گذاشتم چون گفتم که من مرد مشکلات و سختی‌ها هستم. اشک چشم هواداران تیم بزرگ پرسپولیس را نمی‌توانستم، ببینم. واقعا سخت بود تحمل درد میلیونها دل شکسته. مسئولان کشور استدلالشان این بود که باید برای التیام این دلها و قلبهای شکسته به پرسپولیس بروم.

صحبت رویانیان با هواداران پرسپولیس

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص انتظارش از هواداران این تیم در شرایط فعلی خاطر نشان کرد: درست است که تیم بزرگ پرسپولیس زخمی شده و مشکلاتی پیدا کرده اما نباید هواداران با آن قهر کنند و باید آنقدر پای این تیم بایستند تا جان دوباره بگیرد. هواداران اگر تیم شکست می‌خورد باید بیشتر حمایت کنند نه اینکه با آن قهر کرده و طردش کنند. باید با افتخار و عزت از تیم محبوب خود حمایت کرده و در جواب کری‌ها بگوید که ما هواداران روزهای سخت پرسپولیس هستیم.

می بینید چه پرسپولیسی خواهم ساخت

وی تاکید کرد: من برنامه دارم تا در آینده نزدیک سهام باشگاه پرسپولیس را به هواداران واگذار کرده و مالکیت معنوی آن را به پیشکسوتان بدهیم. در برنامه‌ای که 90 روز روی آن کار کرده‌ام و در حال حاضر آماده شده، می‌خواهم پرسپولیس را به یک باشگاه حرفه‌ای تبدیل کنم. تمام تلاش خود را می‌کنم تا طی سالهای آینده باشگاه پرسپولیس از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. قول می‌دهم تا زمانی که هستم با همه وجود به پرسپولیس خدمت کنم و اگر سال آینده باشم می‌بینید که چه پرسپولیسی خواهم ساخت.

از فضای مسموم فوتبال قلبم شکسته است

رویانیان در ادامه خاطر نشان کرد: چرا می‌گویم تا هستم، چون واقعا از فضای مسموم، پشت صحنه‌های فوتبال و از بی صداقتی‌ها و دلالهایی که وجود دارد، از لیدرهایی که در این فوتبال ساخته و پرداخته شده‌اند، قلبم شکسته است.

وی خطاب به هواداران پرسپولیس گفت: هواداران منتظر باشند که بزودی برای خرید کارت هواداری و پس از آن سهام باشگاه پرسپولیس فراخوان خواهیم داد.

دنیزلی نیاید، دونادونی می‌آید

وی در خصوص تکلیف سرمربی تیم پرسپولیس نیز گفت: من با دنیزلی مذاکرات خوب و جدی را انجام داده‌ام. در حال حاضر منتظر حضور دنیزلی در تهران هستیم تا با آمدن وی کار خود را برای نیم فصل دوم شروع کنیم و اگر نیاید گزینه جدی و بعدی ما دونادونی خواهد بود. اگر دنیزلی و یا دونادونی بیایند مطمئن باشید تمام تلاش خود را می کنم تا بستر کار را برای فعالیت و موفقیت ایشان فراهم کنم.

حاضر به معاوضه مهدوی کیا با نوروزی نیستیم

رویانیان در خصوص مذاکره با بازیکنان جدید و صحبتهای عابدینی در خصوص جذب محمد محمدی و مهدوی کیا اظهار داشت: ما با مهدی مهدوی کیا، مهرداد پولادی و محمد محمدی مذاکراتی را انجام داده‌ایم و حتی در خصوص مهدوی کیا و محمدی من با عابدینی صحبت کرده‌ام اما شرط وی را برای معاوضه مهدوی کیا با نوروزی نمی‌‎پذیرم چون در حال حاضر من با کادر پزشکی مجربی که در خارج از باشگاه در نظر گرفته‌ایم هزینه زیادی را برای بهبود نوروزی متحمل شده‌ایم. ضمن اینکه پیگیر شرایط حضور محمدی و پولادی در تیم پرسپولیس نیز هستیم.

وی با اعلام اینکه برای هر بازیکن تشکیل پرونده داده‌ایم و تمام ویژگی‌های فنی و اخلاقی نفرات را در اختیار سرمربی جدید خواهیم گذاشت، گفت: ما 20 مورد مشکلات فنی تیم را شناسایی و ارزیابی کرده‌ایم که مطمئنا آن را در اختیار سرمربی جدید خواهیم گذاشت.

طرحهایم بزودی نمایان می‌شود

وی همچنین تاکید کرد: یک لحظه در خصوص برنامه‌ریزی برای آینده پرسپولیس کوتاهی نمی‌کنم و طی سه ما حضورم در باشگاه پرسپولیس به طور شبانه روزی در این خصوص وقت گذاشته‌ام. طرحهای من بزودی نمایان خواهد شد.

برنامه‌هایم را اجرا نکنم، می‌روم

رویانیان در خاتمه تصریح کرد: اگر نتوانم با جو حاکم در فوتبال کنار بیایم و نتوانم برنامه‌هایم را اجرا کنم با شجاعت اعلام کرده و با عذرخواهی کناره گیری می‌کنم.

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گفتگو از امید گلمکانی