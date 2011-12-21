روح الدین حسینی، مدیرعامل باشگاه شهرداری ملایر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از حواشی ایجاد شده در دیدار تیمهای نفت تهران و شهرداری ملایر در هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد سینا غنی‌زاده، کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم تیم نفت تهران بدلیل انجام حرکات غیرورزشی مقابل تماشاگران و برای ادای توضیحاتی به دادسرای شهرستان ملایر احضار شده است.

وی در مورد دلایل بوجود آمدن این جنجالها در لیگ کشتی اظهار داشت: شهر ملایر، شهری کوچک است و ما حتی تماشاگران را قبل از ورود به سالن بدقت کنترل می‌کنیم و دیدید که حتی یک سنگ هم به سمت تشک مبارزه پرتاب نشد. بهرحال ما در درگیری‌های به وجود آمده در دیدار شهرداری ملایر - نفت تهران مقصر نبودیم.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم رای فدراسیون کشتی در مورد دیدار ما مقابل نفت تهران عادلانه باشد و تماشاگران پرشور ملایری از حضور در سالن مسابقات محروم نشوند.

دیدار تیمهای شهرداری ملایر و نفت تهران در هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد بدلیل قضاوت ضعیف داوران در دیدار وزن 120 کیلوگرم در روز یکشنبه به جنجال کشیده شد.