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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احضار کشتی‌گیر تیم نفت به دادسرای ملایر/ تماشاگران ملایری نباید محروم شوند

احضار کشتی‌گیر تیم نفت به دادسرای ملایر/ تماشاگران ملایری نباید محروم شوند

مدیرعامل باشگاه شهرداری ملایر گفت: سینا غنی‌زاده، کشتی گیر تیم نفت تهران بدلیل حرکت غیرورزشی به دادسرای ملایر احضار شده است.

روح الدین حسینی، مدیرعامل باشگاه شهرداری ملایر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از حواشی ایجاد شده در دیدار تیمهای نفت تهران و شهرداری ملایر در هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد سینا غنی‌زاده، کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم تیم نفت تهران بدلیل انجام حرکات غیرورزشی مقابل تماشاگران و برای ادای توضیحاتی به دادسرای شهرستان ملایر احضار شده است.

وی در مورد دلایل بوجود آمدن این جنجالها در لیگ کشتی اظهار داشت: شهر ملایر، شهری کوچک است و ما حتی تماشاگران را قبل از ورود به سالن بدقت کنترل می‌کنیم و دیدید که حتی یک سنگ هم به سمت تشک مبارزه پرتاب نشد. بهرحال ما در درگیری‌های به وجود آمده در دیدار شهرداری ملایر - نفت تهران مقصر نبودیم.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم رای فدراسیون کشتی در مورد دیدار ما مقابل نفت تهران عادلانه باشد و تماشاگران پرشور ملایری از حضور در سالن مسابقات محروم نشوند.

دیدار تیمهای شهرداری ملایر و نفت تهران در هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد بدلیل قضاوت ضعیف داوران در دیدار وزن 120 کیلوگرم در روز یکشنبه به جنجال کشیده شد.

کد مطلب 1489282

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