«خبرآنلاین» مسدود شد/ مدیرمسئول: مشکل فنی است

به گزارش خبرنگار مهر، دسترسی به پایگاه خبری - تحلیلی «خبرآنلاین» از صبح امروز چهارشنبه 30 آذر غیرممکن شد.
کاربران و مراجعان به این وبسایت اطلاعرسانی پس از کلیک نشانی اینترنتی آن با صفحهای که این جمله در آن درج شده، روبهرو میشوند: «با استناد به قانون جرایم رایانهای دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان پذیر نمیباشد».
علیرضا معزی مدیرمسئول «خبرآنلاین» در توضیح این مسئله به خبرنگار مهر گفت: مشکل به وجود آمده فنی است و همکاران ما در حال برطرف کردن آن هستند.
وی افزود: امیدواریم طی ساعات آتی امکان دسترسی به سایت از سوی کاربران فراهم شود.
مدیرمسئول «خبرآنلاین» همچنین فیلتر شدن این سایت به دستور هیئت نظارت یا دیگر نهادهای قانونی مرجع این کار را به کلی رد کرد.
نظر شما