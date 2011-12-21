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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

چین و مالزی همکاری های نظامی خود را تقویت می کنند

چین و مالزی همکاری های نظامی خود را تقویت می کنند

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: در دیدار وزیران دفاع چین و مالزی بر گسترش و تقویت همکاری های نظامی بین دو کشور تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در دیدار "لیانگ گوانگلی" و "احمد زاهد حمیدی" که در پکن برگزار شد دو طرف درباره شرایط منطقه ای و ارتباط نظامی میان دو کشور بحث و گفتگو کردند.

وزیر دفاع مالزی در این دیدار گفت توسعه روابط دوستانه با چین برای مالزی از اهمیت زیادی برخوردار و امیدوار است گسترش روابط نظامی میان دو کشور منجر به مستحکم تر شدن روابط دو جانبه شود.

وزیر دفاع چین نیز با اشاره تغییرات جهانی آن را آزمونی برای ثبات و استحکام روابط میان دو کشور دانست و تصریح کرد توسعه همکاری های نظامی عملی میان دو کشور سبب تقویت صلح و ثبات در منطقه باشد.
 

کد مطلب 1489287

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