کمبود سوخت در مدارس کلاردشت/ تاکید بر اولویت گاز رسانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی هرسیج شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش شهرستان چالوس اظهار داشت: با تلاش همه عوامل آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی توانستیم در زمینه های مختلف علمی پیشرفت قابل قبولی در کنکور داشته باشیم.

وی افزود: متاسفانه با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها، با مشکل کمبود سوخت در بسیاری از مدارس روبرو شده ایم که انتظار داریم در گاز رسانی به مدارس، ما را در اولویت قرار دهند.

سید قدیر رضایی، فرماندار چالوس با اشاره به روز نهم دی، روز ولایت گفت: 9 دی سالروز حضور با شکوه مردم ولایتمدار ایران در حمایت از رهبری و روز به یاد ماندنی در نظام جمهوری اسلامی است.

فرماندارچالوس افزود: آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم هر کشوری بوده بنابراین همه از جمله مدیران دستگاههای دولتی وغیردولتی موظف به حمایت و کمک مادی و معنوی به این سازمان بزرگ کشور هستیم.

رضایی قول داد: گاز رسانی به مدارس منطقه را دراولویت کاری گاز رسانی شهرستان قرار دهد.

دراین جلسه به حمید رضا و محمد رضا مسلمی دو قلوهای نمونه دبیرستانهای منطقه و قبول شدگان کنکور سرا سری لوح تقدیر و سکه اهدا شد.

حمید رضا مسلمی، دارنده رتبه 40 کنکور سراسری سال 90 با قدردانی از تلاش رئیس و مجموعه آموزش و پرورش کلاردشت گفت: طرح تشویقی انگیزه ای می شود برای تلاش بیشتر دانش آموزان و این طرح ارزشمند است.

این دانش آموز نخبه کلاردشتی، بر تجهیزکارگاه، آزمایشگاه و به روزکردن کتابخانه مدارس منطقه تأکید کرد.