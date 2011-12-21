تدوین مقررات ممنوعیت مصرف دخانیات در خوابگاههای دانشگاه شریف

محمد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در دانشگاه صنعتی شریف دانشجویان نخبه و مستعد کشور مشغول تحصیل هستند لذا به نظر نمیآید که تعداد قابل توجهی از دانشجویان مبتلا به اعتیاد باشند. همچنین شواهد و مراجعاتی که دانشجویان به مرکز مشاوره دانشگاه دارند نشان میدهد میزان ابتلای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به اعتیاد پائین است.
وی افزود: هر چند میزان ابتلای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به اعتیاد پائین است اما چون زمینههای ابتلا به اعتیاد میتواند افراد را درگیر خود کند با برگزاری جشنوارهها و استفاده از ابزارهای فرهنگی سعی در آگاهیبخشی به دانشجویان و گسترش اقدامات پیشگیرانه ای در زمینه اعتیاد داریم.
معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: جمعی که شامل معاونان دانشجویی دانشکدههای دانشگاه صنعتی شریف و معاون فرهنگی و معاون دانشجویی دانشگاه میشود در صدد وضع مقرراتی بازدارنده درباره مصرف قلیان و سیگار در خوابگاههای دانشجویی و مصرف سیگار در فضاهای عمومی و محوطه دانشگاه هستند تا این مقررات به هیئت رئیسه پیشنهاد شود و در صورت صلاحدید هیئت رئیسه در دانشگاه اجرایی شود.
میرزایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر روی این بحث میشود که این مقررات چقدر از جنس برخورد با دانشجو یا ایجابی باشد. البته بیشتر نظرها بر این است که فعالیتهای ایجابی به عنوان یک راهکار بازدارنده بیشتر مدنظر قرار گیرد.
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