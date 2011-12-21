هفت خوان پژوهش در خراسان شمالی/ نگاه مدیران به پژوهش رفع تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از صاحب نظران در حیطه پژوهش معتقدند مشکلات این بخش احصاء شده است؛ نبود مدیریت واحد، اعتبارات کافی و ارتباط منطقی بین صنعت و دانشگاه ها و دهها علت دیگر هر ساله در هفته پژوهش مطرح شده است و همه نیز بر این باورند که به پژوهش توجه کافی نمی شود، اما در مورد حل این مشکلات چه اقداماتی انجام شده است؟

نگاه مدیران به پژوهش برای رفع تکلیف است



مدیران دستگاه های اجرایی استان با وجود نبود زیرساختهای کافی و کمبودهایی که پس از گذشت شش سال از تشکیل استان باز هم باقی مانده است، اعتبارات بخش پژوهش را به سوی کمبودهای خود هدایت و گاه با هزینه کرد بخشی از این اعتبارات به عنوان پژوهش رفع تکلیف می کنند.



یک پژوهشگر خراسان شمالی در این مورد به خبرنگار مهر می گوید: برای فعالان در این بخش، پژوهشگران و مخترعان تسهیلات ویژه و یا امتیاز خاصی قائل نمی شود.



پرویز محمدی بیان می کند: هنگامی که پای نخبگان، مخترعان و پژوهشگران به ادارات و یا بانک ها باز می شود باید از موانعی عبور کنند که یکی از آن ها بوروکراسی اداری و دیگر شرایط سخت وثیقه ها و ضمانت نامه های بانکی است.



وی تأکید کرد: نبود اطمینان و اعتماد لازم بین صنایع، دولت و دانشگاه ها موجب شده است به پژوهش و پژوهشگران کمتر بها داده شود.



صنایع موجود خراسان شمالی با رشته های دانشگاهی موجود در استان همخوانی ندارد



وی ادامه داد: جدایی صنعتی از دانشگاه و نبود رشته هایی که با صنایع استان در ارتباط و یا زیر مجموعه ای از صنایعی مثل پتروشیمی، آلومینا، فولاد و ... باشد، از دیگر مشکلات پژوهش استان است.



محمدی عنوان کرد: اعضای هیئت های علمی دانشگاه ها به دنبال کارهای آزمایشگاهی و پژوهشی نیستند، خود را از دانشجویان جدا می کنند و به دنبال ارتقاء و یا تأمین معیشت خود از راههای بی درد سری هستند.



وی اذعان می کند: نبود امکانات مناسب آزمایشگاهی و کارگاهی، زیرساختهایی که اعضای هیئت های علمی را جذب و آنها را ماندگار کند و مشوقهایی که با توجه به آنها بتوانیم اساتید و پژوهشگران را در استان نگه داریم از دیگر معضلات این بخش است.



وی تصریح می کند: از سوی دانش آموختگان استان تحصیل تکمیلی خود را به علت نبود رشته های کارشناسی ارشد و دکترا در استانهای دیگر به پایان می رسانند و اگر پژوهش، اختراع و یا ابتکاری دارند نیز به علت زیرساخت هایی که در این استان ها فراهم است در آن جا انجام می دهند.



تسهیلات، مشوق های بنیاد نخبگان است



رئیس بنیاد نخبگان خراسان شمالی می گوید: بنیاد نخبگان از طریق دادن تسهیلات برای تجاری سازی ایده های نخبگان، وامهای مسکن و تسهیل در شرایط سربازی نخبگان و امور بسیاری از این دست سعی می کند شرایطی را برای نخبگان فراهم کند تا به راحتی بتوانند به کار و فعالیت پژوهشی بپردازند.



محمد حاتمی اضافه می کند: از هنگامی که بنیاد نخبگان در کشور و استان ها شکل گرفته است، توانسته است با شناسایی نخبگان و جذب آن گامهای بزرگی در بخش پژوهش بردارد.



نبود اعتبارات پژوهشی، نظارت و مدیریت بر منابع پژوهشی از مشکلات پژوهش است



رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی نیز در این مورد به خبرنگار مهر گفت: در کشورهای پیشرفته بنیان امور به ویژه امور اقتصادی بر پایه تحصیلات و پژوهش قرار دارد اما متأسفانه در کشورهایی مثل کشور ما به این مهم اهمیت داده نمی شود.



حسین پیله ور افزود: تعدد متولیان این بخش، کمبود اعتبارات پژوهشی، نبود زیرساخت های پژوهشی، نظارت و مدیریت بر منابع پژوهشی و کم رنگ بودن پژوهش در بخش خصوصی مشکلات بخش پژوهشی را کماکان حل نشده باقی گذاشته است.

پیله ور اضافه کرد: استان خراسان شمالی؛ استانی نوپاست و پارک علم و فناوری به تازگی در آن فعال شده است و نگاه ما به پژوهشگران استان نباید مانند نگاهی باشد که در استانهای دیگر به پژوهش می شود.



وی تأکید کرد: شرایط ورود به پارک علم و فناوری را برای نخبگان و پژوهشگران تسهیل کرده ایم و سعی داریم پیگیر مشکلات آنها باشیم.



وی بیان کرد: صندوق حمایت از پژوهش در حال اخذ آخرین مجوزهای لازم است و به زودی راه اندازی می شود و از این طریق می توانیم به شخصیت های حقوقی و شرکت هایی که پژوهش خود را تجاری می کنند کمک هایی مثل پرداخت وام هزار میلیون ریالی داشته باشد.



وی بیان می کند: فراخوان جذب شرکت های پژوهشی و ایده های نو در روزنامه های استان داده شده تا همه کسانی که در این مورد صاحب نظر و ایده هستند بتوانند با شرکت در این فراخوان از کمکهای پارک علم و فناوری بهره مند شود.



وی گفت: متأسفانه بسیاری از دانشجویان ما که حتی از وجود پارک علم و فناوری، مرکز رشد و یا بنیاد خبرگان بی اطلاعند و بر این اساس حتی اگر انگیزه، انرژی، ایده، پژوهش و طرح تحقیقاتی خوب هم داشته باشند به دلیل این که گمان می کنند حمایت نخواهند شد کار خود را ادامه نمی دهند.



الزام ادارات به هزینه کرد نیم درصد از اعتبارات خود در بخش پژوهش



رئیس مرکز رشد جهاد دانشگاهی خراسان شمالی نیز گفت: خراسان شمالی به دلیل نوپا بودن از امکانات، تجهیزات، زیرساخت های پژوهشی کمتر بهره مند شده است.



رضا شاهین فر می افزاید: نیاز است هم افزایی امکاناتی و علمی را در استان داشته باشیم و از سویی جزیره ای عمل کردن دستگاه ها، سازمانها و مراکز آموزش عالی نیز مشکل دیگری در بخش پژوهش است.



وی افزود: استانداری؛ ادارات را ملزم کرده است تا امکانات خود را در اختیار دانشگاه قرار دهند ولی این الزام عملیاتی نشده و استقبال از این کار کم است.



وی تأکید کرد: استان پتانسیل بالا و نیروی انسانی توانمند و صاحب ایده دارد ولی چون پیشینه حمایتی نداریم و نداشتیم، صاحبان این ایده ها نیز کمتر در استان فعالیت می کنند زیرا اطلاعی از حمایتها ندارند.



وی اضافه کرد: در استانهای دیگر صف طویلی از ایده تل انبار شده و مراکز رشد و پارکها آن را گلچین می کنند ولی در این استان، وضعیت برعکس است و آغاز طرح های ناموفق در استان بسیار زیاد است و مرکز رشد مجبور است از میان حداقل انتخاب کند.



شاهین فر تصریح کرد: در سال گذشته صفی از طرحهای ارائه شده داشتیم ولی امسال 34 طرح از بین 70 الی 80 طرح گلچین شده است و هشت طرح نیز به تجاری سازی رسیده است.



وی تأکید کرد: نبود فرهنگ و روحیه پژوهش از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد و از سویی آموزش عالی ما نیز پژوهش محور نیست.



وی بیان کرد: وزارت علوم برای گسترش روحیه پژوهشی و طرحی را مطرح کرده است که براساس آن رشته ای به عنوان دکترای پژوهش در استانها دانشجو بگیرد تا نیروهایی تربیت شوند که پژوهش کنند نه این که آموزش دهند.



نقش کارگروه پژوهش کم رنگ تر از همیشه شده است



معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان شمالی نیز در این مورد به خبرنگار مهر گفت: بیشتر پژوهش های ما کاربردی نیستند و موضوع تجاری سازی در بین پژوهشگران جدی گرفته نمی شود.



حسین فرجی ادامه داد: فرهنگ پژوهش در بین مدیران کم رنگ است و نبود هماهنگی بین متولیان در سطح کلان به مشکلات این عرصه دامن می زند.



وی تأکید کرد: ادغام کارگروه پژوهش با کارگروه تحول اداری نقش این کارگروه را کم رنگ تر از قبل کرده است و اکنون دستگاه ها برای هزینه کرد اعتبارات پژوهشی به طور مستقیم باید با معاونت برنامه ریزی و بودجه موافقت نامه امضا کنند و در تعیین اولویت های پژوهشی هیچ نقشی ایفا نمی کند.