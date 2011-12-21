ادارات کار و تعاون 10 شهرستان گلستان ادغام شد

حسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مکان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکز استان نیز تا یک ماه آینده تعیین خواهد شد.

وی اظهار داشت: تا به حال اقدامات شایسته ای در بحث ادغام ادارات تعاون و کار در سطح استان صورت پذیرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در شورای طرح و برنامه این اداره کل گفت: از زمان آغاز ادغام تا به حال در اجرای منویات مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات شایسته ای صورت پذیرفته است و باقیمانده کارها در این باره با سرعت و دقت بالایی در حال پیگیری است.



وی افزود: احکام سرپرستان هشت اداره نمایندگی، ابلاغ و برنامه های دو اداره سابق را به صورت همزمان مدیریت می کنند که احکام مابقی ادارات تا یک ماه آینده صادر خواهد شد.

خواجه مظفری ادامه داد: کارمندان ستاد دو اداره کل در ساختمان شماره 1 مستقر و برنامه های خود را با نظم و هماهنگی بالایی پیگیری می کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین گفت: برای استفاده بهینه از ساختمان ستاد اداره کل تعاون سابق (ساختمان شماره 2) و با وجود مصوبه ایجاد مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار منطقه ای شمال کشور، آماده بهره برداری این مرکز قرار گرفته که مقرر است در سفر چهارم ریاست محترم جمهور به استان گلستان توسط مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شود.

وی تصریح کرد: با توجه به ادغام صورت گرفته در سطح ستاد، بخش اداری – مالی و پشتیبانی این اداره کل به صورت مشترک و هماهنگ مشغول فعالیت است.

خواجه مظفری عنوان کرد: با توجه به وجود زیر ساخت مناسب برای ارتباط الکترونیکی ستاد با سراسر استان، مقدمات یکپارچگی کار فراهم شده و برای بهره برداری کامل و اتمام پروژه ها نیاز به اعتبارات است که امیدواریم با تامین این اعتبار، پروژه ها به نحو مطلوب و شایسته ای به بهره برداری برسد.



وی در پایان گفت: جلسات متعددی با دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گلستان برای هماهنگی های لازم انجام پذیرفته و مقدمات برگزاری جلسات مشترک فراهم شده است.