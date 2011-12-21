مذاکرات مقامات نظامی تایلند و کامبوج برای حل اختلافات مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "پریوت چانو چا" گفت: در این مذاکرات که امروز چهارشنبه برگزار می شود، به 17 مسئله کلیدی شامل صلح بین دو کشور و همچنین موضع کامبوج در مورد توافق با احکام بازداشت صادره از سوی دادگاه بین المللی پرداخته می شود.

دادگاه بین المللی تابستان امسال از دو کشور خواست تا سربازان خود را از منطقه غیرنظامی مورد مناقشه معبد "پریه ویهیر" فراخوانند و از آنجا که دو کشور متمایل به ادامه همکاری با "آسه آن" هستند، برای حضور ناظران در این منطقه همکاری می کنند .

انتظار می رود در این دور از مذاکرات دو کشور برای جایگزینی سربازان خود در منطقه مطابق حکم دادگاه اقدام کنند.

این معبد باستانی و محیط اطراف آن به طور متناوب مسئله مود اختلاف بین دو کشور بوده است. با آنکه در سال 1962 میلادی دادگاه جهانی پنوم پن را مالک این معبد دانست، ولی مالکیت قطعه ای از این سرزمین مورد اختلاف بین دو کشور باقی ماند.

در ابتدای سال جاری میلادی درپی افزایش حضور نیروها و تجهیزات نظامی دو کشور در این منطقه، تنشها افزایش یافت و منجر به کشته شدن دست کم دهها سرباز و تخلیه هزاران ساکن غیر نظامی از منطقه شد.