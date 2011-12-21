ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیست دوچرخه‌سواری استان زنجان که یکی از کامل‌ترین و استانداردترین پیست‌های کشور و حتی آسیا محسوب می‌شود، از مصوبات دور اول سفر ریاست‌جمهوری به استان بوده و برای اتمام آن به 18 میلیارد تومان اعتبار احتیاج است.



وی ادامه داد: با بهره‌برداری از پیست دوچرخه‌سواری استان و با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، امکان استفاده حداقل 8 استان هم‌جوار جهت برگزاری مسابقات و اردوهای تیمی فراهم می‌شود.



رحمانی افزود: اعتبار این پروژه که از مصوبات دور اول سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استان بود در سال 86، بیش از 13 میلیارد تومان برآورده شد که با توجه به تورم موجود طی 4سال گذشته در حال‌حاضر انجام این پروژه به 18 میلیارد تومان اعتبار احتیاج دارد، که طرح مطالعاتی این پروژه انجام شده است و زمین موردنیاز تحویل داده شده است و منتظر هستیم شرکت توسعه با تامین اعتبار نسبت به فراخوان پیمانکار اقدام نماید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان از وجود بیش از 370 هیئت ورزشی در استان خبر داد و گفت: در استان زنجان، بیش از 48 تیم لیگ برتری وجود دارد که هزینه واقعی هر تیم به‌طور میانگین 2 میلیون تومان است، این در حالی است که هیئت ورزشی استان با جیب خالی این تیم‌ها را مدیریت می‌کنند که به ‌عقیده بنده مدیریت بدون بودجه مناسب، هنر بزرگی است.

رحمانی افزود: یکی از طرح‌های مشترک بین این اداره‌کل و آموزش و پرورش استان زنجان، طرح استعدادیابی در مدارس است، بدین‌گونه که از 14هزار دانش‌آموز زنجانی تست بدمینتون گرفته شده و از این میان 400 نفر از این تست سربلند بیرون آمده و در حال حاضر 40 نفر از آنان به صورت حرفه‌ای در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: اداره‌کل ورزش و جوانان به‌طور میانگین سالانه 20 پروژه عمرانی را در سطح استان به ‌اجرا در می‌آورد که در حال حاضر 88 پروژه در دست احداث بوده که به تبعیت از قانون عدالت‌محوری دولت دهم، نیمی از آن در روستاها است.