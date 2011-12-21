مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان از وجود بیش از 370 هیئت ورزشی در استان خبر داد و گفت: در استان زنجان، بیش از 48 تیم لیگ برتری وجود دارد که هزینه واقعی هر تیم بهطور میانگین 2 میلیون تومان است، این در حالی است که هیئت ورزشی استان با جیب خالی این تیمها را مدیریت میکنند که به عقیده بنده مدیریت بدون بودجه مناسب، هنر بزرگی است.
رحمانی افزود: یکی از طرحهای مشترک بین این ادارهکل و آموزش و پرورش استان زنجان، طرح استعدادیابی در مدارس است، بدینگونه که از 14هزار دانشآموز زنجانی تست بدمینتون گرفته شده و از این میان 400 نفر از این تست سربلند بیرون آمده و در حال حاضر 40 نفر از آنان به صورت حرفهای در حال فعالیت هستند.
وی ادامه داد: ادارهکل ورزش و جوانان بهطور میانگین سالانه 20 پروژه عمرانی را در سطح استان به اجرا در میآورد که در حال حاضر 88 پروژه در دست احداث بوده که به تبعیت از قانون عدالتمحوری دولت دهم، نیمی از آن در روستاها است.
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