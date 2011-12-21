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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

اسدی:

1400 دانشجو در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی همدان تحصیل می کنند

1400 دانشجو در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی همدان تحصیل می کنند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سابق جهاددانشگاهی همدان گفت: در حال حاضر 1400 دانشجو در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی همدان تحصیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر اسدی شامگاه سه شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس جهاددانشگاهی همدان اظهارداشت: در حال حاضر تعداد رشته های موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی همدان 10 رشته است.

اسدی افزود: رشته های علمی کاربردی نیز به 16 رشته افزایش یافته و 750 دانشجو در این مرکز تحصیل می کنند.

وی با تاکید بر تلاش در ارتقا وضعیت آموزشهای تخصصی، گفت: اساس فعالیتهای جهاددانشگاهی فرهنگی است و فعالیتهای آموزشی نیز مبتنی بر فعالیتهای فرهنگی انجام می شود.

اسدی گفت: در بخش فعالیت های پژ‍وهشی این جهاد امور پزشکی، آزمایشگاهی و نمایندگی خون بندناف برای نگهداری سلول های بنیادی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در خصوص بانک خون بندناف تبلیغات گسترده ای برای نام نویسی خانوارهای استان همدان در مراکز درمانی انجام شده است، گفت: در سه بیمارستان فاطمیه، تامین اجتماعی و بوعلی همدان نمونه گیری از متقاضیان به صورت فعال انجام می شود.

کد مطلب 1489315

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