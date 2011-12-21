اولویت کاری خود را بر حل مسائل مهم شهر کرمانشاه قرار می دهم

پیمان قربانی که شب گذشته به اتفاق آرای اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه به عنوان شهردار کرمانشاه معرفی شد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنده نیاز دیدم که با حضور خود شهر کرمانشاه را که روزگاری استان پنجم نامیده می شد، سر و سامان دهم و عقب افتادگی های فعلی را به نوعی جبران کنم.

شهردار جدید کرمانشاه با اشاره به اینکه سالیان سال است که در شهرداری مشغول به خدمت هستم، تاکید کرد: انشاالله با همکاری سایر مدیران زیرمجموعه شهرداری کرمانشاه، اولویت کاری خود را بر حل مسائل حساس و مهم شهر کرمانشاه قرار می دهیم.

قربانی افزود: کلانشهر کرمانشاه از نظر معابر شهری، به شدت در محدودیت به سر می برد و باید هر چه سریعتر برای رفع آن چاره ای اندیشیده شود.

شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه راه اندازی خط BRT از اولویت های کاری شهرداری کرمانشاه برای کاهش بار ترافیکی در سطح شهر خواهد بود، افزود: باید تلاش کنیم دسترسی مردم به حمل و نقل عمومی راحت تر شود، لذا در تلاشیم اولین خط BRT را در کرمانشاه راه اندازی کنیم، همچنین سرعت اجرای پروژه قطار شهری در کرمانشاه را بیشتر کنیم.

وی وضعیت بهداشت و نظافت در میادین و معابر شهر کرمانشاه را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: باید شهرداری کرمانشاه برای سرعت بخشیدن به امور شهری، به سوی درآمدهای دائمی و همیشگی برود، تا هیچگاه شاهد وقفه ای حتی کوتاه مدت از نظر مالی در انجام امور شهری و عمرانی در کارهایمان نباشیم.