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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۹

ارائه جدیدترین سیستمهای اطفای حریق در نمایشگاه تجهیزات ایمنی

ارائه جدیدترین سیستمهای اطفای حریق در نمایشگاه تجهیزات ایمنی

جدیدترین سیستمهای اعلام حریق اتوماتیک پیشرفته آدرس پذیر در چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات سیستمهای ایمنی و حفاظتی ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد رضا حیدری وارد کننده تجهیزات سیستمهای اتوماتیک اطفای حریق در حاشیه چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات سیستمهای ایمنی و حفاظتی گفت: این تجهیزات به منظور حفاظت از اموال و جان انسانهاست تا در زمان اطفای حریق به موقع عمل کنند.

وی افزود: برگزاری چنین نمایشگاهها کمک می کند تا موارد مورد نیاز در زمینه سیستمهای ایمنی و حفاظتی شناسایی و معرفی شوند تا برای ارتقاء سطح کیفیت سیستمهای ایمنی موثرتر باشند.

چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات سیستمهای ایمنی و حفاظتی تا اول دی ماه جاری در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری حجاب در حال برگزاری است.

کد مطلب 1489317

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