«ابن عربی» به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ابنعربی از عرفای بسیار مهم و به نظر برخی، بزرگترین عارف جهان اسلام است. دستگاه معرفتی او بر کشف و الهام مبتنی است اما عقل و خرد را نیز در نظام فکری او نمیتوان نادیده گرفت. اندیشههای او که بر مکاشفات الهی و قوه شگفتانگیز خیال بنا شده است، ضرورتا از او متفکری بزرگ و فیلسوفی گرانقدر ساخته است. پژوهشهایی که این جنبه از شخصیت ابنعربی را موضوع کار خود قرار دادهاند به قدری است که نمیتوان آنها را اندک دانست.
ابنعربی برای آن دسته از متفکران مشهور شیعه همچون بهاءالدین عاملی، میرداماد، میرفندرسکی و ملاصدرا که به مکتب حکمت الهی اصفهان منسوب بودهاند، همیشه منبع الهام بوده است، اما در عین حال و به همان میزان مورد تنفر بسیاری دیگر از علمای شیعه نیز قرار گرفته است و علمای متعددی او را زندیق خواندهاند. مقصود از نگارش این کتاب، طبق نوشتههای اولوداغ در ابتدای آن، معرفی خطوط کلی اندیشه این متفکر به نسل جوان امروز است.
نخستین بخش این کتاب به زندگانی ابن عربی و سفرهای او در مصر، عراق، حجاز، آناتولی و شرق میپردازد و در بخش دوم روش کار و سرچشمههای الهام او و شکل و محتوای آثارش بررسی میشوند. در بخش سوم اهم نظریات فلسفی و عرفانی او معرفی شده و مسائلی از قبیل نظریه معرفتی او، مسائل وحدت وجود، نبوت و ولایت، نفس خیال و رویا، فنا، کرامت، زن و عشق، خیر و شر و امثال آنها بررسی میشوند. بخش چهارم هم جایگاه ابنعربی در تفکر اسلامی را تشریح میکند.
در بخش اول که «زندگی ابنعربی» نام دارد، خانواده، محیط زندگی، سالهای کودکی، جوانی، مسافرت ابنعربی به شرق و دیگر سفرهای او به علاوه واپسین سالهای عمر ابنعربی روایت میشود. بخش دوم «روش و آثار ابن عربی» نام دارد و عناوینی مانند روش ابنعربی و سرچشمه الهامهای او، آثار ابنعربی، طرز بیان و هنر ابنعربی و محتوای آثار ابنعربی را شامل میشود.
دیدگاههای ابنعربی هم با توضیح و تشریح در فصل سوم آمدهاند. انسان کامل، اعیان ثابته، عمل و معرفت، نبوت و ولایت، کرامت از نظر ابن عربی، درجات عشق، زیباییشناسی، محبت و زیبایی و ... از نمونه مباحث مطرح شده در این فصل کتاب هستند. در فصل پایانی کتاب هم که «جایگاه ابنعربی در تفکر اسلامی» نام دارد، انتقادهایی که بر ابنعربی وارد شده است و پاسخ آنها، مخالفان ابنعربی، تاثیر ابنعربی، منبع اندیشههای ابنعربی، کتابشناسی و یادداشتها از بخشهای تشکیلدهنده این بخش هستند.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
در تفکرات ابنعربی که مسائل معنوی و باطنی دست کم به اندازه مسائل مادی و ظاهری اهمیت دارند، و گاه نیز به نام امور باطنی به تخفیف مسائل مادی میرسد و حتی انکار نیز میشود، رویا در صدر مسائل روحی و معنوی قرار دارد و مستقیما با درک او از خیال مرتبط است. نظریه رویا در اندیشه ابنعربی دربرگیرنده عناصر مرتبط با روانشناسی، فلسفه، متافیزیک و عرفان است و رابطهای وثیق با دیدگاه وجودی او دارد. حضرت خیال، و یا عالم حضرت مثال عالمی حقیقی است که جایگاه صور اشیاء میباشد. این صورتها همچون موجودات عالم ماده، صرفا مادی نیستند، به همین ترتیب مانند ساکنان عالم ارواح نیز صرفا روحانی نیستند. مخلیه ( قوه خیال) میتواند انسان را به آن عالم برساند. صور مثالی اشیاء در هنگام خواب بر مخیله منعکس میشود، درست مانند انعکاس تصاویر اشیاء بر صفحه آینه....
«ابنعربی» با 166 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 4 هزار و 500 تومان منتشر شده است. چاپ اول این کتاب در سال 84 منتشر شد.
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