2.5 میلیارد ریال برای تجهیز ایستگاه تقلیل فشار گاز مینودشت هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی سنگدوینی در این زمینه گفت: نظر به اینکه تعداد مشترکان مینودشت اعم از واحد های خانگی، تجاری و صنعتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، بنابراین نیاز بود ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرستان تعویض شود.

وی افزود: مهمترین فایده این اقدام آن است که می تواند به نحو مطلوبی پاسخگوی حجم مصرفی و نیازگاز مشترکان آن منطقه باشید و از نگرانی مردم شهرستان مینودشت و حومه درتامین گاز زمستانی کاسته شود.

سنگدوینی تصریح کرد: در حال حاضر با تعویض ایستگاه سی جی اس مینودشت ظرفیت آن از 20 به 30 هزار افزایش یافت تا مردم شریف شهر مینودشت، روستاها وصنایع مسیرمشکلی در تامین سوخت مورد نیاز نداشته باشند.



مدیرعامل گاز گلستان گفت: از نکات برجسته و قابل توجه که می توان در تعویض این ایستگاه اشاره کرد آن است که درعملیات نصب و راه اندازی ایستگاه جدید با تمهیداتی که انجام گرفت و با به کارگیری یک ایستگاه موقت خوشبختانه به نحوی برنامه ریزی شد که در این فصل سرما گاز هیچ یک از مشترکان عزیز شهرستان مینودشت قطع نشد.



وی اظهار داشت: مدت زمان پیش بینی شده برای تعویض این ایستگاه حدود 18 ساعت بوده که با توانمندی و تجارب بالای نیروهای فنی موفق شدیم آن را ظرف مدت 14 ساعت به اتمام برسانیم.

مدیرعامل گاز گلستان گفت: درحال حاضر در فصل سرما قرار داریم و سردی هوا باعث شده مصرف گاز افزایش یابد، بنابراین مشترکان محترم توجه کنند در حین مصرف این موهبت الهی نکات ایمنی را رعایت کرده و مصرف گازخود را برابر الگوی مشخص شده مدیریت کنند.

355 هزار مشترک گاز در گلستان وجود دارد.

