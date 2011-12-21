سازمان عمران آمل به صعود در مرحله دوم لیگ هندبال امیدوار است

بهرام خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم سازمان عمران شهرداری آمل در دو دیدار گذشته خود و در حالی که بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشت، نتایج خوبی را کسب کرده و به پیروزی برابر تیم شهید نوبخت لارستان درهفته ششم لیگ دسته یک هندبال کشور امیدوار است.

وی ادامه داد: برای این بازی سرنوشت ساز با حکم کمیته انضباطی فدراسیون هندبال، چهاربازیکن اصلی خود را به علت محرومیت در تخلفات دیدار با نفت و گاز گچساران در اختیارنداریم و این شرایط تیم را سخت تر کرده است.

سرمربی تیم هندبال سازمان عمران شهرداری آمل ادامه داد: با وجود آنکه بازیکنان این تیم در نامه ای به فدراسیون هندبال از رخدادهای پیش آمده در دیدار با تیم گچساران اظهار پشیمانی کرده بودند، اما متاسفانه کمیته انضباطی توجهی به این درخواست ها نکرد.

خادمی اضافه کرد: با این شرایط همچنان برای پیروزی در این دیداری که در خارج از خانه برگزار می شود، کادر فنی و بازیکنان تیم امیدوار هستند.

وی ادامه داد: پیروزی در برابر تیم لارستان خیال تیم سازمان عمران برای صعود به مرحله بعد این مسابقات هندبال دسته یک باشگاه های کشور را تضمین می کند اما تساوی می تواند در صورت تساوی دیگر بازی این گروه تعیین کننده باشد.

خادمی، به آمادگی بازیکنان تیمش برای بازی حساس روز جمعه با نماینده لارستان اشاره کرد و گفت: بازیکنان تیم مشکل خاصی از نظر بدنی ندارند، اما باید وضعیت روحی و روانی آنان را برای این بازی حساس آماده کرد.

وی اضافه کرد: تیم سازمان عمران آمل در هفته جاری تمرینات منظم و فشرده ای را برای این بازی حساس برگزار کرد و امیدوار به گرفتن این نتیجه است.

دیدار حساس تیم های هندبال سازمان عمران شهرداری آمل و شهید نوبخت لارستان، در هفته ششم دسته یک هندبال باشگاه‌های کشور، روز جمعه در لارستان برگزار می شود.