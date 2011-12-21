شوک قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران درباره احتمال شوک قیمتی در بازار مسکن تا عید نوروز، گفت: از سال 88 تاکنون نزدیک عید و تابستان می گویند دربازار شوک قیمتی داریم اما وزارت راه و شهرسازی در استانهای کوچک که زمین به اندازه کافی بود مسکن مهر را ساخته است و در شهرهای بزرگ هم سرریز جمعیت به شهرهای جدید اطراف منتقل می شوند.

وی با بیان اینکه با ساخت واحدهای مسکن مهر در اطراف کلان شهرها عرضه مسکن افزایش یافته است، اظهار داشت: شهرهای جدید در گذشته و براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری شکل گرفته اند و در کلان شهرها که زمین به اندازه کافی نیست باید در این شهرها ساخت و ساز شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: به عنوان مثال در تبریز زمین به اندازه کافی نبود به همین جهت در 25 کیلومتری مسکن مهر ساخته شد و در شیراز هم 40 کیلومتری شهر اقدام به ساخت و ساز مسکن کردیم.

نیکزاد عرضه مسکن را موجب کاهش قیمت در بازار دانست و گفت: بنابراین با تولید و عرضه مسکن مهر مطمئن باشید که شوک قیمتی نخواهیم داشت.

احتمال افزایش قیمت بلیت قطار

وی درباره نارضایتی شرکت قطارهای مسافری رجاء از قیمت کم بلیت این شرکت، گفت: شرکت رجاء به بخش خصوصی واگذار شده است و نحوه برخورد دولت با این شرکت به شیوه بخش خصوصی خواهد بود، بنابراین اگر دولت قصد داشت که به این شرکت یارانه بدهد آن را به بخش خصوصی واگذار نمی کرد.

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه احتمالا اجازه افزایش قیمت بلیت را به رجاء خواهیم داد، افزود: پس از افزایش قیمت، رجاء باید مدیریت خوبی را در حمل و نقل داشته باشد تا بهره وری شرکت بالا رود و بطور قطع هدف دولت هم ازاین واگذاری به بخش خصوصی افزایش بهره وری است.

نیکزاد بابیان اینکه ما معتقدیم که باید با بخش خصوصی کار کنیم، اظهار داشت: به تازگی برای چند پروژه عمرانی به روش BOT با بخش خصوصی قرارداد بسته شده که یکی از آنها سرمایه گذاری 4100 میلیاردتومانی برای برقی کردن خط راه آهن است.