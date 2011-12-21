هشت تیم مرحله یک چهارم نهایی والیبال بانوان کشور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان چهارمین روز این مسابقات که در بابل در حال برگزاری است، تیمهای مازندران، تهران، فارس، البرز، خوزستان، کرمان، اصفهان و قم به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند.

تیم مازندران، میزبان مسابقات شامگاه سه شنبه در دیداری تماشایی و حساس تیم آذربایجان غربی را با نتیجه سه بر یک شکست داد و به جمع هشت تیم پایانی صعود کرد.

در دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات که روز چهارشنبه برگزار خواهد شد، تیم مازندران به مصاف تیم البرز خواهد رفت.

در دیگر دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات، تیمهای فارس با تهران، کرمان با اصفهان و خوزستان با قم به مصاف هم خواهند رفت.

با برگزاری دیدارهای روز چهارشنبه، چهار تیم مرحله نیمه نهایی مشخص خواهند شد.

مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای دختر سراسر کشور با حضور 26 تیم تا دوم دیماه در بابل برگزار می شود.