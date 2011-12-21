به گزارش خبرگزاری مهر، این سیاره ها کوچکترین سیاره های شبه زمینی هستند که تا به امروز کشف شده اند، یکی از این سیاره ها ابعادی 1.03 برابر زمین دارد. این سیاره ها در منطقه قابل سکونت ستاره خود قرار ندارند اما ابعاد آنها کاملا مناسب و نزدیک به ابعاد زمین است.

مقایسه ابعاد زمین، ونوس و دو سیاره شبه زمینی که به تازگی کشف شده اند

سیاره ها در میان اطلاعات به دست آمده طی دو سال رصد کپلر مدفون شده بودند و اخترشناسان برای اثبات سیاره بودن آنها باید از تکنیکهای محاسباتی ارتقا یافته ای استفاده می کردند.

مقایسه ابعاد زمین با دو سیاره کپلر 20e و 20f، قطر زمین به عنوان سیاره مبدا 12 هزار و 713 کیلومتر است، در حالی که قطر کپلر 20e یازده هزار و 100 و قطر کپلر 20f شانزده هزار کیلومتر تخمین زده شده است، طول سال سیاره اول 6.1 روز و سیاره دوم 19.6 روز است، همچنین درجه حرارت بر روی سیاره اول 760 و در سیاره دوم 425 درجه سلسیوس تخمین شده شده است

این احتمال وجود دارد که سیاره کپلر-20f از اتمسفری مملو از بخار آب برخوردار باشد البته هنوز اخترشناسان از این موضوع اطمینانی حاصل نکرده اند. تنها موضوعی که تا کنون به طور قطع مشخص شده این است که دو سیاره کمی از سیاره زمین بزرگتر هستند.

مجموعه ای از تمامی ستاره هایی که کپلر بر روی مدار آنها موفق به کشف سیاره شده است، لکه های سیاه درون تصویر همان سیاره ها هستند

هر دو سیاره در مدار ستاره ای به نام کپلر-20 در حرکتند، ستاره ای از خانواده ستاره های G که کمی سردتر از خورشید بوده و در فاصله 950 سال نوری قرار گرفته است، یعنی یک شاتل فضایی برای رسیدن به این ستاره باید 36 میلیون سال در سفر باشد.

بر اساس ابعاد سیاره ها و موقعیتی که نسبت به ستاره خود دارند، احتمال می رود سیاره ها از ترکیب ساختاری شبیه به زمین برخوردار باشند با این همه از جانب ستاره خود در معرض تشعشعات شدیدی قرار گرفته اند و در عین حال بسیار کوچکتر از آن هستند تا بتوانند عناصر سبکی مانند هیدروژن و هلیوم را در خود نگه دارند. بر اساس این شواهد به نظر می آید سیاره ها سنگی باشند.

مقایسه ابعاد سیاره هایی که توسط کپلر کشف شده اند با دو سیاره مشتری در پوشه بالا سمت چپ و زمین در گوشه پایین سمت چپ

اخترشناسان معتقدند در صورتی که این سیاره ها از بخشهای خارجی سامانه خورشیدی به موقعیت کنونی خود مهاجرت کرده باشند این احتمال وجود دارد که در گذشته ای دور قابل سکونت بوده باشند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، کشف این دو سیاره در پی انتشار خبر کشف سیاره ای کاملا شبه زمینی توسط کپلر در منطقه قابل سکونت که احتمال وجود آب نیز در آن وجود دارد، بوده است. محققان این سیاره که کپلر 22f نام دارد را در یک سو و دو سیاره جدید کپلر 20e و کپلر 20f را قطعات پازلی می دانند که تکمیل شدنش می تواند وجود سیاره ای قابل سکونت و شبه زمینی را به اثبات برساند.