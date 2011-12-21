تحقق 100 درصدی ایجاد اشتغال در آذرشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل آذریان میزان کارآفرینی در آذرشهر را بالاتر از متوسط پیش بینی شده دانست و تصریح کرد: طبق آنچه برای بحث اشتغال در سال جهاد اقتصادی در نظر گرفته شده بود، باید تا پایان سال برای چهار هزار و 700 نفر شغل ایجاد می شد که خوشبختانه تا کنون سه هزار و 24 فرصت شغلی در منطقه ایجاد شده که دستیابی به چنین آماری، نشان از درستی برنامه ریزی ها، ادامه حمایت ها و عمل به وعده ها دارد.



وی افزود: احداث کارگاه های تولیدی در این تعداد، علاوه بر ایجاد اشتغال های مستقیم و با ثبات، برای افراد بسیاری نیز به صورت غیر مستقیم ایجاد کار کرده است.



فرماندار آذرشهر با اشاره به افتتاح های سالجاری در این شهرستان تصریح کرد: امسال چندین واحد تولیدی در راستای تعهد ایجاد اشتغال در شهرستان آذرشهر توسط استاندار و مسئولان محلی به بهره برداری رسید که افتتاح این واحدهای تولیدی، کمک شایان توجهی به پیشبرد تعهد ایجاد اشتغال کرد.



وی اظهار داشت: با توجه به حمایت های گسترده دولت در ایجاد بخش های خصوصی در سطح شهرستان، موفق به ایجاد 120 واحد تولیدی - کارگاهی شده ایم.



آذریان با تشکر از دستگاه های خدمات رسان که بنا بر آنچه تعهد کرده بودند، به بخش اشتغال توجه ویژه ای کرده اند، تأکید کرد: طبق تعهد اشتغالی که بر عهده ی ما بود، دو هزار و 879 نفر مشغول به کار شده اند که تلاش داریم تا پایان سال، وضعیت تحقق را به بالاترین میزان ممکن برسانیم.



وی با اشاره به محل کارگاه های تولیدی ایجاد شده گفت: اکثر کارگاه هایی که احداث شده در شهرک شهید سلیمی و منطقه های نزدیک به این شهرک است.



فرماندار آذرشهر همچنین یادآور شد: علاوه بر فرصت های شغلی ای که در ایجاد کارگاه های تولیدی به وجود آمده، تلاش ما بر سرمایه گذاری در عرصه های دیگر شهرستان نیز هست به طوری که ما در افزایش میزان گردشگری، مسکن و شهرسازی، خدمات شهری و... گام های مؤثری را هم در جهت رفع بیکاری و هم در جهت زیباسازی منطقه برداشته ایم.