"شیتال برقص بر مرگ من" به جشنواره تئاتر فجر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمودزاده دهبارزی متولد 1360 رودان دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته کارگردانی تئاتر و یکی از کارگردانهای جوان و خلاق هرمزگان است که موفق شده به مهم ترین جشنواره تئاتر ایران راه پیدا کند.

"شیتال برقص بر مرگ من" بر اساس نمایشنامه "آنتیگونه" سوفوکل نوشته شده که با فرم نویی اجرا می‌شود. این نمایش امسال در مرحله بازبینی جشنواره استانی هرمزگان رد شده بود.

در نمایش "شیتال برقص بر مرگ من" بازیگرانی چون گلنسا زارعی، مهران محمودزاده، عمار نیکخواه، ساناز نجفی، مرضیه کریمی، اسماعیل ساحلی، حسین سالاری، محمدرضا حمیدی، ناصر عابدینی، احمد صالح‌زاده، نسترن شریفی بازی می‌کنند.

دیگر عوامل نمایش ‌موسیقی موسا کمالی و علی عرب، طراحی صحنه عمار نیکخواه، طراحی لباس، سمیه دهقانی، شوکت الملوک صالح زاده، طراح نور‌ پیمان بخشی، عکس:‌ مجید جمشیدی، پوستر و بروشور ایمن محمودزاده، ویدئو ‌مسلم انبری، دستیار کارگردان صالح صالح‌زاده، دستیارن صحنه سجاد کمالی‌نیا، حسن نورانی و رضا فاضلی.

سالهای گذشته نمایش "روح سرکش" و "تنها سگ اولی می‌داند چرا پارس می‌کند مکبث" به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی در بخش تجربه‌های نو جشنواره تئاتر فجر پذیرفته شده بود.