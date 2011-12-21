پایگاه تخصصی صنعت ایمنی و حفاظتی ایران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مسعود سلطانی مدیر پروژه تخصصی صنعت ایمنی و حفاظتی ایران گفت: پایگاه تخصصی صنعت ایمنی و حفاظتی ایران در بخشهای مختلفی از جمله بانک، فروشگاه مجازی با امکان ارائه محصولات شرکتهای فعال، آرشیو مجله علمی تخصصی، معرفی و گزارش سمینارهای جاری در کشور، اخبار و امکان تبلیغ برای شرکتهای صنعت ایمنی و حفاظتی راه اندازی شد.

وی افزود: ایجاد رقابت سالم در میان شرکتها و تولید کنندگان در جهت ارتقاء سطح کیفیت و ارائه خدمات مطلوبتر، ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان و نمایندگان محصولات و بهره برداران، اطلاع رسانی از رویدادها و اخبار و وقایع صنعت ایمنی و حفاظتی ایران، ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط با کمپانیهای تولید کننده محصولات، ارتقاءسطح تبلیغات به صورت گسترده در فضای مجازی، فرهنگ سازی در استفاده صحیح از سیستمهای ایمنی و حفاظتی در جهت تامین امنیت بیشتر مصرف کنندگان از جمله اهداف راه اندازی پایگاه تخصصی صنعت ایمنی و حفاظتی ایران است.

سلطانی در خصوص بخشهای مختلف این پایگاه اظهار داشت: اعلام حریق، حفاظت فیزیکی، بخش SMS، شیشه های ایمنی از جمله بخشهای بانک اطلاعاتی در این پایگاه است که افراد با ورود به این سایت و بررسی آن می توانند اطلاعات کامل در خصوص بخشهای مختلف صنعت ایمنی و حفاظتی بدست آورند.

وی اظهار داشت: مقالات علمی به صورت مجله الکترونیکی در این سایت وجود دارد که افراد معمولی نیز می توانند از آخرین دستاوردهای علمی تخصصی بخش ایمنی و حفاظتی اطلاعات مفیدی کسب کنند چنانچه در این سایت جدیدترین مناقصات به روز مربوط به صنعت ایمنی و حفاظت ارائه شده است.

سلطانی خاطر نشان کرد : در بخش های سمینار و اخبار نیز افراد می توانند از برگزاری آخرین سمینارها و جدیدترین اخبار صنعت ایمنی و حفاظتی اطلاعات مفیدی کسب کنند البته این نکته فراموش نشود که این سایت امکان تبلیغات را برای شرکتها به وجودآورده است.

وی گفت: این پرتال با توجه به طراحی و پیاده سازی توسط متخصصین IT کشور با استفاده از فناوری روز دنیا پیاده سازی گردیده و چند زبانه است و همچنین کابران می توانند با توجه به پهنای باند کم اینترنت به روی موبایل از نسخه بهینه ساز شده این پرتال استفاده نمایند.

چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات سیستمهای ایمنی و حفاظتی تا اول دی ماه در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری حجاب از ساعت 9:30 تا 17 برای بازدید عموم دایر است.