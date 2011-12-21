لزوم تغییرات تدریجی در نظام آموزش/ تحول آموزش نظام مند صورت گیرد

علی اصغر یوسف ن‍ژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید امیدوار بود که این تغییرات باعث بهبود کیفیت و افزایش راندمان در سیستم آموزشی کشور شود، زیرا تحول باید در زیر ساختارها انجام گیرد تا به نتیجه مطلوب برسیم.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه سند تحول آموزش حاوی نکات مثبت است، یادآور شد: اما ممکن است این سند در اجرا دچار نکات منفی شود که باید در محتوای سند آن را پیش بینی کرد تا با وجود نکات مثبت و منفی در مجموع سند تحول بتواند نظام آموزشی را متحول کند.

وی گفت: تغییرات بنیادین پس از رونمایی و در اجرا می تواند در محتوای کتب، طرح دروس، استفاده از تکنولوژی های جدید و تجهیزات کمک آموزشی صورت گیرد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی دیگر از مسائل مهم در آموزش محوریت آموزش است یعنی اینکه باید دید محور معلم است یا مدرسه و سپس برای هرکدام از آنها برنامه ریزی کرد. ضمن اینکه ممکن است این محوریت شامل هر دو مورد نیز باشد.

وی اضافه کرد: در مورد شکل کلی تغییرات با اینکه قبلا بارها به صورت جزیی انجام شده است ولی راجع به طرح نظام آموزش که 3-3-6 است، بخشی از آن پیش از این انجام شده بود و اکنون برای اجرایی کردن آن باید بیشتر تعمق کرد و آن را با شرایط و مقتضیات فعلی نظام آموزشی تطبیق داد.

یوسف نژاد گفت: نمی توان کاملاً با آن مخالفت کرد و باید در عمل دید که چه نتیجه ای در بر خواهد داشت زیرا کارشناسان بسیاری بر روی سند کار کرده اند.