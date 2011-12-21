آغاز و پایان با 12 تساوی/ ازاقتدار استقلال تا قهرمانی پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور که از روز یازدهم مردادماه آغاز شده بود، پس از 139 روز با تساوی تیمهای پرسپولیس و فولادخوزستان در ورزشگاه آزادی به پایان رسید.

در نیم فصل نخست لیگ‌ برتر پنج تیم سایپا البرز، صبای قم، استقلال، تراکتورسازی تبریز و نفت تهران بصورت متوالی صدرنشین لیگ بودند اما در نهایت از هفته یازدهم، آبی‌پوشان تهرانی صدرجدول را از شاگردان حسین فرکی گرفتند و تا پایان نیم فصل صدرنشینی خود در این رقابتها را حفظ کردند.

تیمهای صبای قم و نفت تهران شگفتی‌سازان نیم فصل نخست لیگ برتر نام گرفتند و شاگردان علی دایی هم با کسب 13 تساوی که هشت تساوی آن بصورت متوالی بود، رکورد جالبی را از خود به یادگار گذاشتند. بازگشت دوباره "میروسلاو بلاژویچ" به فوتبال ایران و حضور "خوزه آلبرتو کاستا" همکار کارلوس کی‌روش در تیمهای ملی پرتغال و منچستریونایتد هم از اتفاقات جالب این نیم فصل بود.

پیروزی 5 بر یک تراکتورسازی در شهرآورد تبریز برابر شهرداری بهترین پیروزی خانگی یک تیم محسوب می‌شود، ضمن اینکه برتری 4 بر صفر سپاهان برابر سایپا در کرج و پیروزی 4 بر صفر سایپا برابر صنعت نفت در آبادان هم جزو بهترین پیروزی‌های خارج از خانه تیمهاست.

در میان برگزاری این مسابقات پیروزی‌‎های ارزشمند تیم ملی در مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل رخ داد، ضمن اینکه استقلال توانست هم در جام حذفی و هم لیگ پرسپولیس را شکست دهد، گرچه با تساوی در دیگر شهرآورد دوستانه تهران در جام ولایت، پرسپولیس به عنوان قهرمانی این جام دست یافت.

- نتایج کامل دیدارهای نیم فصل نخست یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

نتایج کامل هفته اول لیگ برتر:

* تراکتورسازی تبریز 2 - صبای قم 3

گلها: محمدحسین ابراهیمی (28 - پنالتی) و فرزاد آشوبی (64) برای تراکتورسازی - امیرحسین صادقی (23 - گل به خودی)، محسن بیات (43) و رضا عنایتی (77 - پنالتی) برای صبای قم

* فجر شهید سپاسی شیراز صفر - نفت تهران صفر

* مس کرمان یک - شهرداری تبریز یک

گلها: فرزاد حسین خانی (65) برای مس - سعید دقیقی (43) برای شهرداری تبریز

* داماش گیلان صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* سایپای البرز 3 - صنایع مس سرچشمه یک

گلها: کریم انصاری‌فرد (46 و 90) و مهدی خیری (72) برای سایپای البرز - علی سامره (81) برای مس سرچشمه

* فولاد خوزستان صفر - شاهین بوشهر صفر

* راه آهن تهران 2 - ذوب آهن اصفهان 2

گلها: امید عالیشاه (60) و علیرضا عباسفرد (90) برای راه‌آهن - حسین کاظمی (15 - گل به خودی) و ایگور کاسترو(83) برای ذوب آهن

* سپاهان اصفهان یک - استقلال تهران یک

گلها: فابیو جانواریو (63) برای سپاهان - آرش برهانی (84) برای استقلال

* پرسپولیس تهران یک - ملوان بندرانزلی یک

گلها: حسین بادامکی (78) برای پرسپولیس - مهدی دغاغله (75) برای ملوان بندرانزلی

نتایج کامل هفته دوم لیگ برتر:

* ذوب آهن اصفهان صفر - تراکتورسازی تبریز یک

گل: اشپیتیم آرفی (36)

* ملوان بندرانزلی صفر - راه آهن تهران صفر

* شهرداری تبریز یک - سایپای البرز یک

گلها: میثم بائو (71) برای شهرداری تبریز - کریم انصاری‌فرد (88) برای سایپا

* مس سرچشمه صفر - فولاد خوزستان یک

گل: رضا نوروزی (28)

* شاهین بوشهر 2 - پرسپولیس تهران یک

گلها: ایوان پتروویچ (50) و منصور تنهایی (71) برای شاهین - محمد نصرتی (81) برای پرسپولیس

* صنعت نفت آبادان یک - فجرسپاسی شیراز یک

گلها: روح الله عرب (35) برای صنعت نفت - مهدی نظری (72) برای فجرسپاسی

* صبای قم صفر - سپاهان اصفهان صفر

* نفت تهران 3 - مس کرمان 2

گلها: مصطفی مهدوی (10)، رضا معقولی (53 - پنالتی) و مجتبی زارعی (63) برای نفت - مصطفی سیفی (48) و جورج مراد (80) برای مس

* استقلال تهران یک - داماش گیلان صفر

گل: فرهاد مجیدی (32)

نتایج کامل هفته سوم لیگ برتر:

* ملوان بندرانزلی 4 - مس سرچشمه کرمان صفر

گلها: محمد نزهتی (1)، علی جراح کار (49)، مهدی دغاغله (53) و زوران زلاتکوسکی (3+90)

* سایپای البرز صفر - ذوب آهن یک

گل: محمد قاضی (85)

* تراکتورسازی یک - شاهین بوشهر صفر

گل: محمدحسین ابراهیمی (28 - پنالتی)

* پرسپولیس تهران یک - شهرداری تبریز 2

گلها: علی کریمی (90) برای پرسپولیس - میثم بائو (46) و وریا غفوری (59) برای شهرداری

* فجرسپاسی شیراز صفر - داماش گیلان یک

گل: علیرضا نظیف کار (32)

* سپاهان اصفهان 2 - نفت آبادان یک

گلها: عماد محمدرضا (39) و فابیو جانواریو (45) برای سپاهان - فونیکه سی (55) برای صنعت نفت آبادان

* راه آهن شهرری صفر - صبای قم 2

گلها: عبدالکریم اسلامی (10) و اکبر صادقی (18)

* فولاد خوزستان 2 - نفت تهران یک

گلها: رضا نوروزی (48) و بختیار رحمانی (1+90) برای فولاد خوزستان - مجتبی زارعی (39) برای نفت تهران

* مس کرمان یک - استقلال تهران 2

گلها: محسن بیاتی نیا (87) برای مس - فرهاد مجیدی (69) و اسماعیل شریفات (80) برای استقلال

نتایج هفته چهارم لیگ برتر:

* صنعت نفت آبادان یک - مس کرمان صفر

گل: روح الله عرب (3+90)

* مس سرچشمه کرمان 2 - پرسپولیس تهران 2

گلها: نناد برونویچ (1) و علی سامره (22) برای مس سرچشمه - علی کریمی (37) و جواد کاظمیان (2+45) برای پرسپولیس

* شاهین بوشهر صفر - ملوان بندرانزلی صفر

* داماش گیلان 2 - تراکتورسازی تبریز 3

گلها: جهانگیر عسگری (1) و محمد آبشک (32) برای داماش - محسن حسینی (19 و 80) و محمدحسن ابراهیمی (84) برای تراکتورسازی

* ذوب‌آهن اصفهان یک - فولاد خوزستان صفر

گل: سیدمحمد حسینی (73)

* صبای قم 3 - سایپا البرز صفر

گلها: عبدالکریم اسلامی (52) و میلاد سلیمان فلاح (80 و 88)

* شهرداری تبریز صفر - سپاهان اصفهان 2

گلها: امید ابراهیمی (46 و 64)

* نفت تهران 2 - راه آهن شهرری 2

گلها: سیدایمان موسوی (35 و 75) برای نفت و علیرضا عباسفرد (32) و حسین کاظمی (56) برای راه آهن

* استقلال 2 - فجرشهیدسپاسی شیراز صفر

گلها: ولید علی (23) و فرهاد مجیدی (46)

نتایج هفته پنجم لیگ برتر:

* مس کرمان یک - فجرسپاسی شیراز 2

گلها: لئاندرو باربوس (45) برای مس کرمان - حمید جوکار (50) و محمدرضا پورمحمد (86) برای فجرسپاسی شیراز

* شاهین بوشهر 4 - صبای قم صفر

گلها: منصور تنهایی (یک و 35)، محسن حمیدی (58) و میثم منیعی (70)

* سپاهان اصفهان صفر - نفت تهران یک

گل: سید ایمان موسوی (65)

* سایپای البرز 3 - داماش گیلان صفر

گلها: عباس محمدرضایی (29 و 62) و کریم انصاری‌فرد (34)

* ملوان بندرانزلی 3 - ذوب آهن اصفهان 3

گلها: جلال رافخایی (23 ، 59 - پنالتی و 3+90 - پنالتی) برای ملوان بندرانزلی - پیام صادقیان (22)، ماچادو هوگو (45) و ایگورکاسترو (73) برای ذوب آهن

* راه آهن شهرری 3 - مس سرچشمه یک

گلها: بهادر عبدی (36)، امید عالیشاه (45) و حسین کاظمی (87 - پنالتی) برای راه آهن - مسلم فیروزآبادی (69) برای مس

* پرسپولیس تهران 3 - صنعت نفت آبادان یک

گلها: جواد کاظمیان (26، 58 و 65) برای پرسپولیس - روح الله عرب (71) برای صنعت نفت آبادان

* تراکتورسازی تبریز 5 - شهرداری تبریز یک

گلها: احسان حاجی صفی (3 و 60)، امیرحسین صادقی (8)، فردین عابدینی (15) و سیاوش اکبرپور (20) برای تراکتورسازی - سعید دقیقی (34) برای شهرداری

* فولاد خوزستان یک - استقلال تهران 4

گلها: رضا نوروزی (5) برای فولاد و فرهاد مجیدی (3 و 88) اسماعیل شریفات (38) و میلاد میداودی (85) برای استقلال

نتایج هفته ششم لیگ برتر:

* فجرشهید سپاسی شیراز 3 - سپاهان اصفهان 2

گلها: مهدی رجب‌زاده (1+45 - پنالتی) و مهدی نظری (81) و عباس کاظمیان (1+90) برای فجرسپاسی - امید ابراهیمی (19) و احمد جمشیدیان (53) برای سپاهان

* شهرداری تبریز 2 - راه آهن شهرری 2

گلها: جعفر بذری (77) و محمدرضا زینال خیری (89) برای شهرداری - امید عالیشاه (14) و میرهانی هاشمی (19) برای راه آهن

* مس سرچشمه رفسنجان یک - شاهین بوشهر صفر

گل: علی سامره (15)

* ذوب‌آهن اصفهان 2 - پرسپولیس تهران 2

گلها: اسماعیل فرهادی (2) و هوگو ماچادو (79) برای ذوب‌آهن - علی کریمی (49) و رضا نورمحمدی (3+90) برای پرسپولیس

* داماش گیلان یک - مس کرمان یک

گلها: محمد غلامی (20) برای داماش - مهرداد پولادی (73) برای مس

* نفت تهران 2 - سایپای البرز صفر

گلها: ایمان موسوی (31) و محمدحسین مهرآرا (86)

* استقلال تهران 2 - تراکتورسازی تبریز 3

گلها: فرهاد مجیدی (17) و مجتبی جباری (67) برای استقلال - سیدمحسن حسینی (40)، احمد آل نعمه (2+45) و فلاویو لوپز (84) برای تراکتورسازی

* صبای قم یک - ملوان بندرانزلی صفر

گل: مرتضی کاشی (41)

* صنعت نفت آبادان 2 - فولاد خوزستان 2

گلها: لئون پاجاچیان (6) و مصطفی صبری (42) برای صنعت نفت آبادان - رضا نوروزی (40) و بختیار رحمانی (61) برای فولاد خوزستان

نتایج هفته هفتم لیگ برتر:

* راه آهن شهرری یک - فجر شهیدسپاسی شیراز یک

گلها: بهادر عبدی (50) برای راه آهن و ایوب کلانتری (89) برای فجرسپاسی

* سایپای البرز 4 - مس کرمان 2

گلها: امین منوچهری (2)، عباس محمدرضایی (69)، کریم انصاری‌فرد (72) و روزبه شاه علی دوست (3+90) برای سایپا - علیرضا لطیفی (31 - گل به خودی) و مهرداد پولادی (49) برای مس کرمان

* ملوان بندرانزلی یک - صنعت نفت آبادان 2

گلها: علیرضا رمضانی (3+45 - پنالتی) برای ملوان بندرانزلی - میثم امیری (76) و فونیکه سی (5+90) برای صنعت نفت آبادان

* تراکتورسازی تبریز یک - نفت تهران 2

گلها: سیدمحسن حسینی (2+90) برای تراکتورسازی - سیدایمان موسوی (51) و علیرضا عزتی (83) برای نفت تهران

* مس سرچشمه کرمان صفر - صبای قم یک

گل: حسین حجازی‌پور (49)

* پرسپولیس تهران صفر - استقلال تهران 2

گلها: فرهاد مجیدی (15) و مجتبی جباری (87)

* فولاد خوزستان صفر - شهرداری تبریز صفر

* سپاهان اصفهان 3 - داماش گیلان صفر

گلها: عماد محمدرضا (55 و 69) و احمد جمشیدیان (87)

* شاهین بوشهر یک - ذوب آهن اصفهان یک

گلها: مهدی نوری (61) برای شاهین بوشهر - احمد محمدپوری (72) برای ذوب‌آهن اصفهان

نتایج هفته هشتم لیگ برتر:

* داماش گیلان 3 - راه آهن شهرری یک

گلها: علیرضا نظیف کار (21) و میلاد زنیدپور (50 و 53) برای داماش - امید عالیشاه (2+45) برای راه آهن

* نفت تهران 3 - ملوان بندرانزلی یک

گلها: سیدایمان موسوی (57، 60 و 80) برای نفت تهران - مهدی دغاغله (62) برای ملوان بندرانزلی

* شهرداری تبریز یک - شاهین بوشهر یک

گلها: سعید دقیقی (44) برای شهرداری تبریز - عباس پورخسروانی (32) برای شاهین بوشهر

* فجرشهید سپاسی شیراز یک - پرسپولیس تهران 2

گلها: ایوب کلانتری (78) برای فجرسپاسی - وحید هاشمیان (70) و علی کریمی (90) برای پرسپولیس

* صبای قم یک - فولاد خوزستان صفر

گل‌: پژمان شاهپری (1)

* صنعت نفت آبادان 3 - تراکتورسازی تبریز 3

گلها: فونیکه سی (13 و 37) و لئون پاجاچیان (31) برای صنعت آبادان - سیدمحسن حسینی (2 و 57) و سیاوش اکبرپور (40) برای تراکتورسازی تبریز

* استقلال تهران یک - سایپای البرز صفر

گل‌: مجتبی جباری (77)

* مس کرمان 3 - سپاهان اصفهان صفر

گلها: عادل کلاه کج (22)، ابوالقاسم دهنوی (27 - پنالتی) و احمد حسن‌زاده (37)

* ذوب‌آهن اصفهان یک - مس سرچشمه کرمان صفر

گل: هوارملا محمد (76)

نتایج هفته نهم لیگ برتر:

* راه آهن شهرری صفر - صنعت نفت آبادان 2

گلها: فونیکه سی (57 - پنالتی و 78)

* تراکتورسازی تبریز 3 - مس کرمان یک

گلها: علی علیزاده (17)، رودریگو توسی (22) و فلاویو لوپز (45) برای تراکتورسازی - مهرداد پولادی (29 - پنالتی) برای مس

* پرسپولیس تهران 2 - صبای قم صفر

گلها: هادی نوروزی (12) و غلامرضا رضایی (90)

* فولاد خوزستان یک - فجرسپاسی شیراز صفر

گل: رضا نوروزی (56)

* شاهین بوشهر یک - داماش گیلان یک

گلها: منصور تنهایی (89) برای شاهین و جهانگیر عسگری (44) برای داماش

* ملوان بندرانزلی 4 - استقلال تهران 2

گلها: جلال رافخایی (43 و 61 - پنالتی)، علی جراح‌کار (45) و محمد نزهتی (64) برای ملوان بندرانزلی - آرش برهانی (8) و میلاد میداودی (48) برای استقلال

* مس سرچشمه یک - شهرداری تبریز 2

گلها: نناد برنوویچ (22) برای مس سرچشمه - کمال کامیابی نیا (42) و سعید دقیقی (57) برای شهرداری

* سایپای البرز صفر - سپاهان اصفهان 4

گلها: عماد محمدرضا (25)، حسن اشجاری (48)، مهدی کریمیان (57) و میلوراد یانوش (85)

* ذوب آهن اصفهان یک - نفت تهران یک

گلها: محمد قاضی (36) برای ذوب آهن - مجتبی زارعی (67) برای نفت تهران

نتایج هفته دهم لیگ برتر:

* نفت تهران یک - مس سرچشمه صفر

گل: مصطفی مهدوی (87)

* داماش گیلان 3 - فولاد خوزستان 2

گلها: علیرضا نظیف کار (8 - پنالتی و 57 - پنالتی) و افشین چاوشی (64) برای داماش - حکیم نصاری (24) و امین متوسل‌زاده (3+90) برای فولاد

* سپاهان اصفهان 2 - تراکتورسازی تبریز یک

گلها: عماد محمدرضا (5)، احمد آل نعمه (15 - گل به خودی) برای سپاهان اصفهان - فلاویو لوپز (89) برای تراکتورسازی

* فجرسپاسی شیراز یک - سایپای البرز یک

گلها: حسن فرجی (3+90) برای فجرسپاسی - حمید جوکار (75 - گل به خودی) برای سایپا

* صبای قم صفر - ذوب آهن اصفهان یک

گل: ایگور کاسترو (65)

* استقلال تهران یک - راه آهن شهرری یک

گلها: مجتبی جباری (75) برای استقلال - علیرضا عباسفرد (17) برای راه آهن

* شهرداری تبریز 2 - ملوان بندرانزلی صفر

گلها: محمدرضا زینال خیری (8) و مهرداد قنبری (4+90)

* مس کرمان یک - پرسپولیس صفر

گل: کیوان امرایی (34)

* صنعت نفت آبادان یک - شاهین بوشهر یک

گلها: حسین بغلانی (60) برای نفت آبادان - عباس پورخسروانی (3+90) برای شاهین

نتایج هفته یازدهم‌ لیگ برتر:

* راه‌آهن شهرری یک - سپاهان اصفهان یک

گلها: میرهانی هاشمی (17) برای راه آهن - فابیو جانواریو (15) برای سپاهان

* فولاد خوزستان صفر - مس کرمان یک

گل: کیوان امرایی (26)

* ملوان بندرانزلی صفر - داماش گیلان یک

گل: جهانگیر عسگری (23)

* تراکتورسازی تبریز 2 - سایپای البرز 2

گلها: سیاوش اکبرپور(15) و علی علیزاده(44) برای تراکتور - ابراهیم صادقی(32) و عباس محمدرضایی(53) برای سایپا

* شاهین بوشهر یک - فجرسپاسی شیراز صفر

گل: منصور تنهایی (52)

* پرسپولیس صفر - نفت تهران صفر

* صبای قم 3 - شهرداری تبریز یک

گلها: حمیدرضا فرزانه (46)، رضا عنایتی (50) و پژمان شاهپری (3+90) برای صبا - شهرام گودرزی (28) برای شهرداری

* مس سرچشمه 2 - صنعت نفت آبادان یک

گلها: وحید علی آبادی (44) و نادر فتح الهی (88) برای مس سرچشمه - علی ممبینی (81) برای صنعت نفت آبادان

* ذوب آهن اصفهان 2 - استقلال تهران صفر

گلها: حنیف عمران‌زاده (9) و میلاد میداودی (44)

نتایج هفته دوازدهم لیگ برتر:

* داماش گیلان 2 - پرسپولیس 3

گلها: محمد غلامی (22) و افشین چاوشی (60) برای داماش - وحید هاشمیان (15)، هادی نوروزی (48) و محمد نوری (88) برای پرسپولیس

* فجرسپاسی شیراز یک - تراکتورسازی تبریز 2

گلها: مهدی نظری (26) برای فجرشهید سپاسی - محمدحسن ابراهیمی (45) و رودریگو توسی (67) برای تراکتورسازی

* مس کرمان صفر - راه آهن شهرری صفر

* نفت تهران 2 - شاهین بوشهر یک

گلها: لک چیرا (22 - گل به خودی) و خلدون ابراهیم محمد (36) برای نفت تهران - لک چیرا (یک) برای شاهین بوشهر

* شهرداری تبریز صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

* صنعت نفت آبادان 2 - صبای قم 3

گلها: فونیکه سی (27) و سجاد مشکل پور (72) برای صنعت نفت آبادان - رضا عنایتی (47 و 57) و عبدالکریم اسلامی (87) برای صبای قم

* سایپای البرز صفر - فولادخوزستان صفر

* سپاهان اصفهان 3 - ملوان بندرانزلی 2

گلها: مهدی سیدصالحی (19)، مهدی کریمیان (76) و عماد رضا (1+90) برای سپاهان - علی جراح‌کار (7) محمد حیدری (15) برای ملوان

* استقلال تهران یک - مس سرچشمه صفر

گل: میلاد میداودی (56)

نتایج هفته سیزدهم لیگ ‍برتر:

* شاهین بوشهر یک - مس کرمان صفر

گل: منصور تنهایی (45)

* مس سرچشمه صفر - داماش گیلان 4

گلها: جهانگیر عسگری (2)، محمد غلامی (57)، میلاد زنیدپور (76) و عباس آقایی (86)

* ذوب آهن اصفهان یک - صنعت نفت آبادان 3

گلها: حسین ماهینی (43) برای ذوب‌آهن - فونیکه سی (9 و 87) و فرشید طالبی (19 - گل به خودی) برای صنعت نفت

* راه آهن شهرری 2 - سایپای البرز 2

گلها: حسین کاظمی (23 و 40 - پنالتی) برای راه‌آهن - سجاد شهبارزاده (81) و میلاد غریبی (90) برای سایپا

* ملوان بندرانزلی 2 - فجرسپاسی شیراز صفر

گلها: علیرضا رمضانی (77) و مهدی دغاغله (81)

* فولاد خوزستان 2 - تراکتورسازی تبریز یک

گلها: حکیم نصاری (39 و 68) برای فولاد - احسان حاج صفی (48) برای تراکتورسازی

* شهرداری تبریز 2 - نفت تهران 2

گلها: جعفری بذری (47 و 86) برای شهرداری تبریز - یعقوب کریمی (11) و حسین امامیان (3+90) برای نفت

* صبای قم یک - استقلال تهران یک

گلها: غلامرضا عنایتی (1) برای صبا - آرش برهانی (18) برای استقلال

* پرسپولیس صفر - سپاهان اصفهان صفر

نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر:

* پرسپولیس یک - سایپای البرز صفر

گل: مازیار زارع (40)

* داماش گیلان یک - ذوب آهن اصفهان یک

گلها: میلاد زنیدپور (58) برای داماش و اسماعیل فرهادی (43) برای ذوب آهن

* مس کرمان یک - ملوان بندرانزلی صفر

گل: احمد حسن زاده (65)

* صنعت نفت آبادان صفر - شهرداری تبریز 2

گلها: میثم بائو (14) و جعفر بذری (39)

* سپاهان اصفهان 2 - فولاد خوزستان صفر

گلها: عماد محمدرضا (68) و میلوراد یانوش (79)

* فجرسپاسی شیراز 3 - مس سرچشمه 3

گلها: جواد ضیغمی (21)، مهدی رجب زاده (38) و حسن فرجی (53) برای فجر - وحید علی آبادی (17)، مسلم فیروزآبادی (57) و مجتبی ترشیز (1+90) برای مس سرچشمه

* نفت تهران 2 - صبای قم 2

گلها: ژودیفلی فریرا (65) و رضا معقولی (75) برای نفت - پژمان شاهپری (14) و رضا عنایتی (86) برای صبای قم

* تراکتورسازی تبریز یک - راه آهن شهرری یک

گلها: توسی رودریگوئز (1+90) برای تراکتورسازی - حسین کاظمی (42 - پنالتی) برای راه‌آهن

* استقلال تهران 3 - شاهین بوشهر 2

گلها: مجتبی جباری(1+45 - پنالتی، 54 - پنالتی و 5+90) برای استقلال - مسعود نظرزاده(64) و لک چیرا(88) برای شاهین

نتایج هفته پانزدهم لیگ برتر:

* شهرداری تبریز یک - استقلال تهران 2

گلها: مهرداد قنبری (87) برای شهرداری تبریز - آرش برهانی (18) و فرهاد مجیدی (39 - پنالتی) برای استقلال

* ذوب‌آهن اصفهان یک - فجرشهید سپاسی شیراز یک

گلها: محمد قاضی (77) برای ذوب آهن و- مهدی نظری (3+90) برای فجرسپاسی شیراز

* صبای قم صفر - داماش گیلان یک

گل: محمد غلامی (79)

* شاهین بوشهر یک - سپاهان اصفهان یک

گلها: مرتضی عزیزمحمدی (68) برای شاهین - میلوراد یانوش (40) برای سپاهان اصفهان

* فولاد خوزستان صفر - راه آهن شهرری صفر

* پرسپولیس صفر - تراکتورسازی تبریز یک

گل‌‎: سیاوش اکبرپور(50)

* ملوان بندرانزلی یک - سایپای البرز یک

گلها: جلال رافخواهی(54) برای ملوان بندرانزلی - امین منوچهری(38) برای سایپا

* مس سرچشمه 2 - مس کرمان صفر

گلها: علی خانکی (15) و امیرحسین محمدی (54)

* نفت تهران یک - صنعت نفت آبادان 3

گلها: حمیدرضا فتحی (24) برای نفت و برای فونیکه سی (53)، رسول نویدکیا (67) و هادی رمضانی (89) برای صنعت نفت

هفته‌ شانزدهم لیگ برتر:

* داماش گیلان یک - نفت تهران 3

گلها: محمد غلامی(75) برای داماش گیلان - رضا معقولی (24)، حمید طاهری‌فرد (55) و مجتبی زارعی (73) برای نفت

* فجرسپاسی شیراز 2 - شهرداری تبریز یک

گلها: محمدرضا پورمحمد (77) و مهدی نظری (86) برای فجرسپاسی شیراز - جعفر بذری (41) برای شهرداری تبریز

* سایپای البرز 3 - شاهین بوشهر صفر

گلها: ابراهیم صادقی (27)، کریم انصار‌‌‌ی‌فرد (40) و مهدی خیری (42)

* مس کرمان صفر - صبای قم صفر

* سپاهان اصفهان یک - ذوب آهن اصفهان یک

گلها: فابیو جانواریو (53) برای سپاهان و محمد قاضی (39) برای ذوب آهن

* تراکتورسازی تبریز صفر - مس سرچشمه صفر

* فولادخوزستان یک - ملوان بندرانزلی صفر

گل: عبدالله کرمی (89)

* استقلال تهران یک - صنعت نفت آبادان 2

گلها: فرهاد مجیدی (31) برای استقلال - سیامک کوهنورد (10) و هادی رمضانی (32) برای صنعت نفت آبادان

* راه‌آهن شهرری یک - پرسپولیس یک

‌گلها: بهادر عبدی (75) برای راه‌آهن - محمد نوری (39) برای پرسپولیس

هفته هفدهم لیگ برتر:

* صنعت نفت آبادان صفر - سایپا البرز 4

گلها: کریم انصاریفرد (43 و 68)، میلاد غریبی(90) و سجاد شهباززاده (2+90)

* شهرداری تبریز صفر - داماش گیلان صفر

* صبای قم یک - فجر شهید سپاسی شیراز یک

گلها: رسول بروش (58) برای صبای قم - ایوب کلانتری (57) برای فجرسپاسی

* شاهین بوشهر صفر - راه آهن شهرری صفر

* ذوب آهن اصفهان یک - مس کرمان صفر

گل: سید محمد حسینی (3+90)

* ملوان بندرانزلی صفر - تراکتورسازی تبریز صفر

* مس سرچشمه کرمان صفر - سپاهان اصفهان 2

گلها: سیدمهدی سیدصالحی (35) و امید ابراهیمی (86)

* استقلال 2 - نفت تهران صفر

گلها: آندرانیک تیموریان(32) و حنیف عمران‌زاده (86)

* پرسپولیس یک - فولادخوزستان یک

گلها: مازیار زارع (42 - پنالتی) برای پرسپولیس - بختیار رحمانی (90) برای فولادخوزستان