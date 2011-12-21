کتاب "پرتو عشق" در خراسان جنوبی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: این مجموعه شامل 30 خاطره از شخصیت‌های مختلف در زمینه شخصیت، اخلاق و منش امام خمینی(ره)، 30 غزل از سروده‌های ناب امام و 30 سطر از 30 شاعر استان و کشور که به همت حوزه هنری منتشر شده است.

مهدی حبیبی هدف از انتشار مجموعه پرتو عشق را ارج نهادن به مقام حضرت امام(ره) و آشنایی نسل جوان با ایشان دانست.

وی همچنین از برگزاری کارگاه یک روزه مستند به همت خانه فیلم حوزه هنری خراسان جنوبی خبر داد و افزود: این کارگاه یک روزه مستند با حضور مهرداد اسکویی مستند ساز برجسته بین المللی در بیرجند و در محل سالن ابن حسام (نگارخانه بهمن) برگزار خواهد شد.

حبیبی بیان داشت: در این کارگاه یک روزه مستند به نقد آثار مستندسازان حوزه هنری خراسان جنوبی پرداخته خواهد شد.