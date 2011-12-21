شاعران، پیشتاز پنجمین جشنواره ادبی یار و یادگار

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه پس از اعلام فراخوان پنجمین جشنواره ادبی یار و یادگار و نیز معرفی شورای سیاستگذاری پنجمین دوره برگزاری این جایزه، روند ارسال آثار به دبیرخانه این جایزه حکایت از اقبال شاعران و شهرستانی به این دوره از این جشنواره ادبی دارد.

بر اساس این گزارش و بنا براعلام دبیرخانه این جشنواره پیش ازاعلام فراخوان این دوره از جشنواره بیشترین تماس‌ها و تقاضاها برای برگزاری این جشنواره از سوی استان‌هایی غیر از تهران صورت گرفته است و پس ازاعلام فراخوان نیز بیشترین آثار از سوی استان‌هایی غیر از تهران به دبیرخانه ارسال شده است.

همچنین بیشترین آثاررسیده به دبیرخانه تاکنون در حوزه شعر بوده است و حوزه داستان و نیز بخش تازه این دوره از جشنواره که با موضوع وبلاگ ایجاد شده است، هنوز با استقبال چندانی روبرو نشده است.

همچنین پوستر این دوره از جشنواره نیز طراحی شده است که تا پیش از پایان فراخوان این دوره از جشنواره ادبی در 15 اسفند، توزیع خواهد شد.

یادآور می‌شود، پنجمین جشنواره یار و یادگار در قالب‌های شعر (کلاسیک، نیمایی و سپید)، داستان، مقاله، ترانه و وبلاگ اثر می‌پذیرد که موضوع اصلی آن، «امام خمینی (ره)، پدر مهربانی‌ها» خواهد بود و در سه بخش فرعی، شامل «خانواده، مبنای اجتماع»، «احترام والدین» و «حقوق متقابل پدر، مادر و فرزندان» پذیرای آثار خواهد بود.

بخش ویژه جشنواره امسال «با وبلاگنویسان» نام دارد که موضوع آن «امام خمینی از نگاه نسل چهارم انقلاب اسلامی» در قالب نامه‌ای به امام (ره) خواهد بود.

همچنین بخش جنبی پنجمین جشنواره یار و یادگار نیز با موضوع «امام خمینی (ره) و بیداری اسلامی» و زیر عنوان «جوانان، آینده‌سازان ایران اسلامی» برگزار خواهد شد.

حمید انصاری، قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، محمدرضا حشمتی، معاون فرهنگی این موسسه، عبدالرسول وصال، علی‌اصغر سعادتی، سهراب هادی و حمید هنرجو، به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره یار و یادگار در سال جاری معرفی شده‌اند.