به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که تحت عنوان جام ستارگان برگزار میشود، هشت تیم به صورت دورهای به رقابت خواهند پرداخت که درهفته سوم دانشگاه آزاد به دیدار هیئت ووشوی کرمانشاه میرود، نفت تهران با مقاومت بسیج روبهرو میشود، پرشین با رنگ فیروزه فارس دیدار خواهد کرد و تیم شهرداری بندرعباس برابر هیئت ووشوی گیلان صف آرایی میکند.
در هفته چهارم از مسابقات ووشوی لیگ برتر باشگاههای کشور نیز تیم پرشین با هیئت ووشوی همدان دیدار میکند، رنگ فیروزه فارس با هیئت ووشوی کرمانشاه روبهرو میشود، نفت تهران با تاکسیرانی آمل مبارزه خواهد کرد و مقاومت بسیج نیز با هیئت ووشوی گیلان روبهرو میشود.
- جدول رده بندی لیگ برتر ووشو تا پایان هفته دوم به شرح زیر است:
گروه یک:
1- پرشین 6 امتیاز
2- دانشگاه آزاد 3 امتیاز - تفاضل 3+
3- رنگ فیروزه فارس 3 امتیاز - تفاضل گل 1+
گروه 2:
1- نفت تهران 6 امتیاز
2- مقاومت بسیج 3 امتیاز - تفاضل 1+
3- شهرداری بندرعباس 3 امتیاز - تفاضل 4-
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