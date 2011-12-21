تحقق بیش از 87 درصد اشتغال تعهد شده در میانه محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر نورعلیزاده اظهار داشت: از مجموع پنج هزار و 157 تعهد اشتغال در این شهرستان، تا کنون موفق به ایجاد چهار هزار و 474 فرصت شغلی و ثبت آن در سامانه رصد شده ایم.

وی افزود: دستیابی به چنین آماری نشان دهنده تلاش چشمگیر ارگان های مرتبط است که امید داریم این همکاری ها و تلاش ها به نهایت خود برسد تا بیش از پیش به اهداف عالیه نظام نزدیک شویم.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میانه با تأکید بر رسیدن به تحقق صد درصدی میزان اشتغال تعهد شده در این شهرستان گفت: با همکاری و فعالیت دستگاه های اجرایی شهرستان و همکاری فرماندار میانه تا پایان سال جاری، شاهد تحقق صد درصدی تعهدات اشتغال در این شهرستان خواهیم بود.

نور علیزاده در ادامه بیان کرد: میزان تعهد اشتغال در شهرستان میانه تا پایان آذر امسال، سه هزار و 673 نفر بود و ما توانستیم با تحقق شغل برای چهار هزار و 375 نفر، برابر با 119.11 درصد این تعهد، فرصت شغلی ایجاد کنیم.