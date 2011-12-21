تجویز دارو در باشگاه های ورزشی آذربایجان شرقی جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی هادی در جلسه هم اندیشی نایب رئیسان هیئت های ورزشی و پزشکی استان اظهار داشت: کارت بیمه ورزشکاران به منزله حق عضویت آنان در سازمان بوده و ورود ورزشکاران به هر مجموعه ورزشی بدون ارائه کارت بیمه غیرقانونی است.



وی گفت: ورزشکاری که در یک رشته ورزشی کارت بیمه دریافت کرده نیازی نیست در سایر رشته های ورزشی نیز کارت بیمه برایش صادر شود.



به گفته هادی، به دلیل مسئولیت کاری مربیان باید قبل از دریافت کارت مربیگری در دوره های آموزشی کمک های اولیه شرکت کنند.



رئیس هیئت پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی افزود: در این راستا هیئت پزشکی استان کلاس های آموزشی کمک های اولیه و کنترل دوپینگ را به صورت رایگان برای مربیان و ورزشکاران برگزار می کند.



وی گفت: در تمام کشورهای اروپایی در ارزیابی سلامت جامعه، ورزش به عنوان یکی از شاخص های مهم مورد نظر است.