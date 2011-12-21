اجرای پیشگیری از مصرف مواد دانشجویان/ 14دانشگاه تهرانی مجری طرح

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: جشنواره فرهنگ پویایی و سلامت در 14 دانشگاه‌ تهران با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشجویان و آشنایی بیشتر آنان به منظور کاهش این آسیب ها اجرا می شود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: فعالیت‌های فرهنگی در حوزه پیشگیری از اعتیاد، برگزاری کارگاه‌های پیشگیری از اعتیاد، انتشار نشریه پیشگیری نوین و سایت تخصصی پیشگیری نوین از جمله برنامه‌هایی است که در قالب جشنواره فرهنگ، سلامت و پویایی انجام می‌شود.



وی اضافه کرد: با توجه به همکاری که با ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم کلاس‌های پیشگیری در زمینه آسیب‌هایی که از ناحیه مواد مخدر می‌توانند دانشگاه را تهدید کنند برای 50 دانشگاه دولتی به طور جدی‌تری برگزار می‌شوند که در این راستا کارگاههای آموزشی با موضوع پیشگیری اولیه از مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان و آموزش مهارت‌های زندگی با حضور اساتید مربوطه برگزار می شود.