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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

ابراهیم زاده در گفتگو با مهر:

فدراسیون هندبال محرومیت سنگینی برای بازیکنان خاطی تیم آملی اعمال کرد

فدراسیون هندبال محرومیت سنگینی برای بازیکنان خاطی تیم آملی اعمال کرد

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هندبال مازندران از صدور آرای کمیته انضباطی فدراسیون هندبال و اعمال جریمه های سنگین برای چهار بازیکن خاطی تیم سازمان عمران شهرداری آمل خبر داد.

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان خاطی تیم سازمان عمران آمل بنا به گزارش ناظر فدراسیون برای ایجاد درگیری با بازیکنان تیم نفت و گاز گچساران، در هفته چهارم مسابقات لیگ دسته یک هندبال باشگاههای کشور مستحق جریمه بودند.

وی افزود: سنگین ترین جریمه صادره کمیته انضباطی محرومیت یکساله یوسف لارستانی از تمامی فعالیت های ورزشی بوده که برای این بازیکن در نظر گرفته شده است.
 
رئیس هیئت هندبال مازندران اضافه کرد: امیرحسین وثوقی دو جلسه محروم، حامد عبداللهی یک جلسه محروم و سه جلسه محرومیت تعلیقی و مبین نعل چین یک جلسه محروم شدند.
 
ابراهیم زاده ادامه داد: محرومیت های بازیکنان خاطی تیم سازمان عمران آمل ،عصر روز سه شنبه اعلام و از بازی هفته ششم دسته یک باشگاههای کشور قابل اجرا است.
 
وی یادآور شد: کمیته انضباطی فدراسیون هندبال جریمه های سخت تری را برای باشگاه نفت و گاز گچساران و بازیکنان این تیم در نظر گرفته و به آنان اعلام کرده است.
 
در دیدار هفته گذشته تیم های تیم سازمان عمران شهرداری آمل و نفت و گاز گچساران، در هفته چهارم لیگ دسته یک باشگاههای کشور در آمل، بازیکنان دو تیم درگیری های زیادی در دقایق پایانی بازی و حتی پایان بازی داشتند و با دخالت پلیس درگیری آنان پایان یافته بود.
 
کد مطلب 1489355

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