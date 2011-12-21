طلب 100 میلیاردی دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در جمع مدیران بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاه گفت: اجرای پروژه میزان سنجش رضایتمندی بیماران ترخیصی از بیمارستان های دانشگاه را در شناسایی نقاط ضعف و بهبود عملکرد واحدهای درمانی موثر است.

وی اداره بیمارستانها را با توجه به شرایط مالی و اداری موجود کار دشواری خواند و گفت: در همه بیمارستان ها متخصص مقیم اورژانس وجود دارد که با نظارت و دقت بیشتر در ارایه خدمات موجب شده وضیعت بیمارستان ها در ارزیابی وزارت بهداشت به طور محسوسی ارتقا یابد.

لاریجانی با اشاره به تشکیل شورای ارایه خدمات در دانشگاه گفت: همانطور که برای مسائل آموزشی و پژوهشی شورایی در دانشگاه تشکیل شده، شورای ارایه خدمات نیز در دانشگاه سامان گرفته که به طور جدی این مسائل را پیگیری می کند.

وی با تاکید بر نظارت معقول در بیمارستانها گفت: نباید همیشه منتظر بود تا حادثه ای رخ دهد تا به دنبال راه حلهای آن باشیم انتظار ما این است که فضای نظارتی معقول را در واحدهای خود ایجاد و از بروز حوادث جلوگیری نمایید.

لاریجانی با تاکید بر توجه به بحث رضایتمندی بیماران و اجرای حاکمیت خدمات بالینی در بیمارستان ها گفت: با توجه به اینکه منشا حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه است درخواست ما این است که یک نماینده مشخص از بیمارستانها را برای شرکت در جلسات حاکمیت بالینی تعیین کنید تا شبکه حاکمیت خدمات بالینی در دانشگاه ساماندهی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به نتایج اجرای پروژه سنجش میزان رضایتمندی بیماران ترخیصی گفت: برای پرهیز از سو گیری در نتایج به دست آمده تیمی را خارج از مجموعه دانشگاه مامور اجرای این پروژه کردیم که با 10 درصد از بیماران ترخیص شده تماس می گیرند و میزان رضایت آنان را از خدمات ارایه شده می سنجند گزارش به دست آمده از این طرح بسیار آموزنده است.

لاریجانی خواستار استفاده بهینه از گستره فضای الکترونیک دانشگاه شد و گفت: فضای الکترونیک دانشگاه پیشرفت زیادی داشته و زیرساخت مناسب IT در دانشگاه فراهم است و باید تلاش کنیم از این بستر برای حذف کاغذ در سیستم استفاده کنیم و روشهای جدید را جایگزین آن کنیم.

وی با اشاره به اجرای قانون ارتقاء بهره وری پرستاران گفت: بعضی بیمارستان ها علیرغم اینکه نیروی پرستاری جذب کردند بازهم ترازشان منفی است نیاز ما در همه واحدها به نیروی پرستاری زیاد است و باید نگاه های جدیدی را در بحث پرستاری سامان دهیم.

لاریجانی با تاکید بر هم شکل سازی ظاهر بیمارستانها گفت: ما یک مجموعه دانشگاهی هستیم و خوب است که همه بیمارستانهای ما ظاهر یک شکلی داشته باشند.

وی با اشاره به پروژه های عمرانی دانشگاه گفت: چند ما گذشته از طریق مدل مشارکتی با بانکها و خیرین پروژه های بیمارستانی جدید را شروع کردیم شاید پروژه بیمارستانی امام خمینی بزرگترین پروژه وزارت بهداشت در سالهای اخیر باشد.

لاریجانی با بیان اینکه این مجموعه با چارچوب و قوانین متعارف کشور تعریف شده و می تواند در خدمت مردم قرار گیرد افزود: نباید همیشه پاسخگوی کارهایی که انجام شده باشیم بلکه باید در قبال کارهای انجام نشده نیز جوابگو بود.