به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح یک فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، بررسی فصل سوم این ماده را آغاز کردند.

نمایندگان با تصویب ماده 26 این طرح مصوب کردند مقرری کمک هزینه بیکاری به عنوان حقوق تلقی نمی شود.

بر اساس این ماده مقررات این فصل شامل هر فرد بیکاری می شود که در ماده 3 این قانون تعریف شده است.

بر اساس تبصره یک این ماده مقرری کمک هزینه بیکاری برای بیکاران متقاضی کار به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط عدالت اجتماعی پرداخت می گردد و حقوق تلقی نمی شود.

طبق تبصره 2 و افراد واجد شرایط در صورتی از حمایت این قانون برخوردار می شوند که تحت پوشش نهاد حمایتی دیگری نباشند.

بر اساس تبصره 3 این ماده مشمولان موضوع ماده 16 این قانون که مدت بیکاری آنان منقضی شده است در صورت داشتن شرایط برابر مقررات این فصل مورد حمایت قرار می گیرند.

طبق تبصر 4 ماده 26 بیکاران متقاضی کار و خانواده و افراد تحت تکفل آنان در مدت دریافت بیمه بیکاری تحت پوشش خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی و در صورت دارا بودن سابقه سایر بیمه های درمانی، تحت پوشش همان بیمه درمانی قرار می گیرند.

صندوق موظف است هزینه های ناشی از این تبصره را به خدمات درمانی مربوطه بپردازد.

این ماده با 142 رای موافق، 2 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در در مجلس تصویب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده 27 این قانون مقرر کردند بیکار متقاضی کار باید حداقل یک سال دارای کارت بیمه بوده و در انتظار کار باشد.

این ماده با 139 رای موافق، 4 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 28 این طرح مصوب کردند تشخیص و معرفی بیکاران مشمول این قانون که درخواست و مدارک خود را به مراکز خدمات اشتغال واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل نموده اند بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. مشمولان این قانون با معرفی کسری واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مورد حمایت قرار می گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده 29 این قانون مقرر کردند بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه های کسب و کار، موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی از دستگاه های اجرایی ذیربط با معرفی واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در اولویت قرار دارند. دستگاه های ذیربط در محدوده اختیارات خود، مکلفند موافقت اصولی و پروانه کسب و کار برای مشمولان این قانون ارائه نمایند.

بررسی مواد دیگر طرح فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران در صحن علنی مجلس ادامه دارد.