میلان بالاتر از یوونتوس در صدر جدول ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان سه شنبه شب در دیدار عقب افتاده از هفته نخست رقابتهای سری آ که به دلیل اعتصاب بازیکنان به تعویق افتاده بود موفق شد با دو گل آنتونیو موسرینو (4) و زلاتان ابراهیموویچ (61) در زمین کالیاری مقابل این تیم به برتری برسد.

سیه‌نا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در حالی که در زمین خود با فیورنتینا بازی می‌کرد به نتیجه تساوی بدون گل دست پیدا کرد.

- رقابتهای هفته نخست امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* اودینزه - یوونتوس

* آتالانتا - سسنا

* بولونیا - رم

* اینتر - لچه

* لاتزیو - کیه وو

* پارما - کاتانیا

* ناپولی - جنوآ

* نووارا - پالرمو

جدول رده بندی:

1- میلان 34 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- یوونتوس 33 امتیاز

3- اودینزه 31 امتیاز

4- لاتزیو 29 امتیاز

---------------------------------------------

18- سسنا 12 امتیاز

19- نووارا 11 امتیاز

20- لچه 9 امتیاز