4100 مددجو از زیر چتر حمایتی کمیته امداد کردستان خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد شامگاه سه شنبه در گردهمایی آموزشی مددکاران کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان افزود: ‌از ابتدای سال ‌جاری تاکنون چهار هزار و 100 مددجوی تحت پوشش کمیته امداد این استان از زیر چتر حمایتی امداد خارج شدند.

وی اظهارداشت: با ساماندهی و توانمندسازی این تعداد مددجو قریب به 900 خانوار پس از اشتغالزایی از زیر چتر حمایت‌ های کمیته امداد امام خمینی (ره) خارج شدند و این روند به عنوان یکی از برنامه های اصلی در دستور کار این نهاد مقدس قرار گرفته است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان ادامه داد: دهه چهارم انقلاب اسلامی که با عنوان دهه عدالت و پیشرفت تلاش در راستای خارج کردن مددجویان با توانمند‌سازی آنان آغاز شده است و رسیدن به این مهم از مهمترین اهداف این نهاد مقدس در سراسر کشور است.

موسی نژاد یادآور شد: این تحول از سال 86 در این نهاد مقدس آغاز شده است و امروز با گذشت چهار سال شاهد بازخورد بسیار مطلوب این تحول در حوزه‌های مختلف کاری هستیم.

وی در ادامه گفت: توانمند‌سازی خانواده ‌های زیر پوشش مهمترین رویکرد و هدف جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) است که همه فعالان این عرصه برای تحقق این مهم باید در این مسیر حرکت کنند.

موسی نژاد افزود: ‌نخستین گام در راستای توانمندسازی مددجویان زیر پوشش وجود کادری توانمند و متخصص در بدنه امداد امام خمینی (ره) است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان اظهار داشت: ارائه آموزش‌ های مختلف به کارکنان و فعالان این عرصه با جدیت در این نهاد هدف ‌گذاری شده و در حال اجرا است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یکی از موفق ‌ترین نهادها در راستای رفع محرومیت و مشکلات نیازمندان نام برد و گفت: ‌بنا نهادن این نهاد مقدس درست 22 روز بعد از تشکیل کمیته انقلاب نشان از اهمیت و جایگاه آن از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی دارد.

موسی نژاد از حوزه حمایت و سلامت این نهاد به عنوان یکی از گلوگاه ‌های اصلی خدمت به نیازمندان و محرومان جامعه نام برد و افزود: هدفمند و زمان ‌دار کردن خدمات به مددجویان و مراجعان این نهاد مقدس در نقطه نخست برعهده این حوزه است.

وی اظهار داشت: مدت ارائه خدمات و میزان خدمات امداد به نیازمندان با توجه به شناسایی و تشخیص این حوزه صورت می‌گیرد و دقت مددکاران تخصصی باید بسیار بالا باشد.