سالانه 10 درصد مددجویان کمیته امداد ساماندهی و توانمندسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین شریفی شامگاه سه شنبه در گردهمایی آموزشی مددکاران کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان افزود: طرح توانمند‌سازی، راهکاری هدفمند برای جبران نواقص شیوه‌ های خدمت‌ رسانی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

وی اظهار داشت: این طرح با توجه به مصوبه مجلس و دولت مبنی بر خروج سالانه 10 درصدی مددجویان توانمند در این نهاد مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این طرح در حال حاضر در استان کردستان نیز اجرا می شود.

معاون حمایت سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان ادامه داد: در حال حاضر با برنامه ‌ریزی انجام شده طرح خود کفایی و توانمند کردن مددجویان با جدیت در کمیته امداد کردستان دنبال می ‌شود.

شریفی یادآور شد: مددجویانی که طی سال‌ های متمادی از خدمات مستمر این نهاد استفاده می ‌کنند با اجرای سیاست توانمند‌سازی از چرخه حمایتی امداد خارج می‌ شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تمام تلاش این نهاد حرکت در راستای کاهش آمار مددجویان و مستمری بگیران با توانمند ساختن آنان است.

شریفی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان در سال جاری با جدیت طرح توانمند‌سازی مددجویان را دنبال و این سیاست را تا رسیدن به سطح مطلوبی از توانمند کردن آنان ادامه می ‌دهد.