مجتبی ثمره هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاخیر دولت در ارسال بودجه به مجلس شورای اسیلامی و احتمال موکول شدن بررسی لایحه بودجه به دلیل تقارن آن با انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به سال آینده گفت: انشالله کاری صورت می گیرد که نمایندگان مجلس نیز به فرصت بررسی بودجه قبل از پایان سال را داشته باشند.

دستیار ارشد رئیس جمهور افزود: دولت تلاش دارد به زودی لایحه بودجه سال 1391 را تقدیم مجلس کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هنوز زمان ارائه لایحه بودجه هنوز مشخص نشده است، گفت: این لایحه طی روزهای آینده تقدیم مجلس می شود.

گفتنی است بر اساس آئین نامه داخلی مجلس لایحه بودجه سنواتی باید هر ساله تا روز 15 آذر ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

طی سالیان گذشته نیز دولت در ارسال لایحه بودجه تاخیر داشته است ولی امسال با توجه به تقارن فصل رسیدگی بودجه سال آینده با انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین تعطیلی مجلس از نیمه دوم بهمن ماه ، مشکل رسیدگی به لایحه بودجه دو چندان می شود.