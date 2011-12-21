خلاقیت و حفظ اعتماد مردم از ویژگی‌ های مددکار موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، همایون قسمتی شامگاه سه شنبه در گردهمایی آموزشی مددکاران کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان با بیان اینکه در بحث نقش و ویژگی‌ های مددکار اجتماعی کتاب ‌ها و برنامه‌ های مختلفی در طول سال چاپ و برگزار می ‌شود، افزود: یک مددکار زمانی ‌می تواند در حیطه کاری خود موفق عمل کند که شناخت کافی و وافر از جامعه هدف و نیازهای آنان داشته باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر دنبال تغییر و توانمندسازی هستیم باید شرایط جامعه را به خوبی در نظر بگیریم و بر اساس نیازها و شرایط موجود برنامه ریزی کنیم.

استاد دانشگاه و کارشناس مددکاری ادامه داد: تا زمانی که مددکار اجتماعی به اصول کاری خود اعتقاد کامل نداشته باشد نمی ‌تواند بر روی دیگران تغییر ایجاد کند.

وی گفت: ‌تنها زمانی می ‌توانیم بر دیگران تغییر رفتار و نگرش در مورد بحث دینی و فرهنگی داشته باشیم که خود نیز به آن عمل کنیم و این مهم در فضای کمیته امداد امام خمینی (ره) از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

قسمتی افزود: اگر هدف توانمندسازی است از همان ابتدای پذیرش باید حداکثر اطلاعات از مددجو گرفته شود و نقاط قوت و ضعف و ظرفیت‌ها و تهدیداتش مشخص شود و در ادامه به مددجو باید تفهیم شود که کمیته امداد مشاور و برنامه ‌ریز برای بهتر زیستن و توانمندسازی آنها هست.