کارگاه آموزشی آشنایی با استانداردهای مواد غذایی در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه دو روزه بیش از 60 نفر از مسئولان فنی کارخانجات مواد غذایی و کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی استان و شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای استان کردستان حضور داشتند.

ارتقای دانش و نگرش شرکت کنندگان در زمینه سطح استانداردهای کارخانه ای، ملی، بین المللی و منطقه ای از اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی بود.

آشنایی با سازمان ملی استاندارد، ارکان استانداردسازی، جنبه های استانداردنویسی و مراحل تدوین سطح مختلف استاندارد از مهمترین مطالب مورد بحث و بررسی در این دوره آموزشی دو روزه بود که از سوی اساتید دانشگاه و مدرسان این کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان ارائه شد.

درحال حاضر 72 واحد تولیدی موادغذایی در استان کردستان فعالیت دارند که ماهیانه توسط کارشناسان اداره نظارت بر موادغذایی معانت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان از نظر کنترل کیفیت موادغذایی مورد بازرسی قرار می گیرند.