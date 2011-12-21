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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

به همت دانشگاه علوم پزشکی/

کارگاه آموزشی آشنایی با استانداردهای مواد غذایی در سنندج برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با استانداردهای مواد غذایی در سنندج برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی آشنایی با استانداردهای کارخانه ‌ای، ملی، بین‌المللی موادغذایی به همت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه دو روزه بیش از 60 نفر از مسئولان فنی کارخانجات مواد غذایی و کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی استان و شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای استان کردستان حضور داشتند.

ارتقای دانش و نگرش شرکت کنندگان در زمینه سطح استانداردهای کارخانه ای، ملی، بین المللی و منطقه ای از اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی بود.

آشنایی با سازمان ملی استاندارد، ارکان استانداردسازی، جنبه های استانداردنویسی و مراحل تدوین سطح مختلف استاندارد از مهمترین مطالب مورد بحث و بررسی در این دوره آموزشی دو روزه بود که از سوی اساتید دانشگاه و مدرسان این کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان ارائه شد.

درحال حاضر 72 واحد تولیدی موادغذایی در استان کردستان فعالیت دارند که ماهیانه توسط کارشناسان اداره نظارت بر موادغذایی معانت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان از نظر کنترل کیفیت موادغذایی مورد بازرسی قرار می گیرند.

کد مطلب 1489375

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