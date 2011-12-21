بندر خواجه نفس گلستان سال آینده بهره برداری می شود

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بندر خواجه نفس از موضوعات مهم و زیربنایی در حمل و نقل دریایی بوده و پس از یک وقفه چندساله دوباره عملیات اجرایی آن شروع شده است.

وی اظهارداشت: در گذشته این بندر مجموعاً 5 درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما انتظار می رود با رفع مشکلات آن، بندر خواجه نفس در سه ماهه نخست سال 91 به بهره برداری برسد.

دادبود تصریح کرد: بازرگانان و تجار نیز از راه اندازی این بندر استقبال خوبی کرده اند چراکه در تأمین مواد اولیه و صادرات هم اکنون از بندر امیرآباد استفاده می کنند که به تبع مشکلاتی دارد.

وی اذعان داشت: با وجود بندر خواجه نفس مشکلات تجاری و بازرگانی بهتر مدیریت می شود.

معاون عمرانی استاندار گلستان در ادامه به راه آهن گرگان- اینچه برون نیز اشاره کرد و گفت: این خط آهن با اتصال کشورهای قزاقستان و ترکمنستان به این منطقه می تواند سهم زیادی در توسعه اقتصادی استان داشته باشد.

دادبود عنوان کرد: این خط آهن با 140 میلیارد تومان اعتبار در حال ساخت است که بیش از 85 درصد آن توسط بخش خصوصی و مابقی توسط دولت تأمین می شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر که هنوز این خط آهن به اتمام نرسیده است بالغ بر 1000 میلیارد ریال پیشنهاد در حوزه صنایع مربوط به نفت و گاز وجود دارد.

وی اعلام کرد: در این منطقه شهرک هزار هکتاری اترک به عنوان مرکز مهم سرمایه گذاری شناخته خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار گلستان در زمینه توسعه فرودگاه های استان نیز گفت: تا پایان دهه فجر سالجاری انجام پروازها از فرودگاه کلاله دوبار در هفته انجام می شود.

دادبود افزود: افزایش تعداد پروازها از این فرودگاه منوط به استقبال مردم شرق استان است.