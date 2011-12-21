هسته های پیشگیری از وقوع جرم در زندان سنندج تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی شامگاه سه شنبه در آئین تشکیل هسته های پیشگیری از وقوع جرم در زندان مرکزی سنندج که با حضور زندانیان منتخب برگزار شد، گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک تمامی بندهای زندان های سنندج به بند قرآنی تبدیل شود و در آنها زندانیان بتوانند با بهره گیری از کلام الهی از تربیت قرآنی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: در این طرح 9 هسته که شامل نادمین فعال در امور فرهنگی و قرآنی هستند با همکاری مسئولان زندان در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم در زندانها همکاری می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان افزود: زندانیانی که به عنوان رابط پیشگیری از وقوع جرم در زندان فعالیت می کنند باید ترویج کننده معروفات و ارزشهای دینی باشند و در برخورد با منکرات ضمن تذکر لسانی محیط زندان را برای تربیت و بالندگی بیش از گذشته فراهم کنند.

بابایی بیان کرد: محیط زندانها باید به مکانی تبدیل شود که در آن انسانیت، اخلاق و معرفت ترویج شود و زندانی در آن از جایگاه و شان مناسبی برخوردار باشد که انتظار می رود در سایه توجه به قرآن کریم و اشاعه آن در زندان توسط منتخبان هسته ها این موضوع عملی شود و رحمت و نور الهی در زندان اشاعه و زمینه اصلاح و تربیت مجرمان به خوبی فراهم شود.

وی گفت: استان کردستان به تعبیر مقام معظم رهبری یک استان فرهنگی است و زندانهای استان نیز نباید از این امر مستثنی باشند و خوشبختانه اقدامات فرهنگی بسیار خوبی در زندانهای استان کردستان صورت گرفته است و انتظار می رود در آینده نزدیک زندان مرکزی سنندج به یک واحد تربیت قرآنی تبدیل شود.

در ادامه این مراسم رئیس زندان مرکزی سنندج نقش و کارکرد قرآن را در اصلاح مجرمان بسیار موثر دانست و گفت:زندانیانی که به دنبال تقویت باورهای دینی و مذهبی و همچنین ترویج فرآن هستند زمینه اصلاح در آنها و پیشگیری از وقوع جرم فراهم می شود.

در ادامه این مراسم از زندانیان منتخب که فعالیتهایی در زمینه حفظ قرآن و پیشگیری از وقوع جرم در زندان مرکزی سنندج داشته اند با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد و زندانیان جوایز خود را از مدیرکل زندانها و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تحویل گرفتند.