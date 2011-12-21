مرکز رشد دانشگاه تبریز در منطقه آزاد ارس ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل نجف زاده در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی از افزایش مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در این منطقه خبر داده و افزود: به زودی دو دانشگاه تربیت معلم و جهاد دانشگاهی با فعالیت های گسترده علمی تحقیقاتی و آموزشی در منطقه آزاد ارس شروع به کار می کنند.

نجف زاده با بیان اینکه جهاد دانشگاهی یکی از توانمندی های بزرگ علمی کشور است اظهار داشت: مرکز رویان و پژوهش سلول های بنیادی و مطالعات دیابت و مراکز تخصصی و پزشکی جهاد دانشگاهی تا دو ماه آینده در منطقه آزاد ارس مستقر شده و فعالیت های خود را با کادر علمی مجرب شروع خواهد کرد.

وی گفت: یکی از استراتژی های برتر سازمان منطقه آزاد ارس فعالیت در حوزه علم و فناوری و تحقیق و پژوهش است و امیدواریم با گسترش مراکز آموزشی عالی بزودی منطقه آزاد ارس را به عنوان قطب جدید علمی کشور مطرح کنیم.



همچنین فرماندار شهرستان جلفا نیز ضمن تقدیر از تلاش سازمان منطقه آزاد ارس در گسترش مراکز آموزش عالی و حرکت در راستای اهداف علمی و آموزشی کشور گفت: امیدواریم روند توسعه مراکز آموزش عالی در منطقه آزاد ارس گسترش یافته و شاهد قطب غنی علمی در نقطه صفر مرزی ایران با کشورهای همجوار و حوزه cis بوده و رواج دهنده فرهنگ و علوم به سایر کشورها باشیم.



حسنعلی رنجبر فعالیت های علمی و پژوهشی مراکز آموزش عالی مستقر در منطقه آزاد ارس را امری بسیار ارزشمند عنوان کرد و یادآور شد: ثمره انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران سربلندی در تمام عرصه های علم و فناوری در دنیا است که توسط جوانان این مرز و بوم رقم زده شده است و مراکز آموزش عالی منطقه آزاد ارس همگام با دیگر مراکز کشور سعی دارند تا در راستای تعالی علمی ایران اسلامی قدم بردارند.



به گفته وی، بنیه علمی منطقه آزاد ارس روز به روز در حال استحکام بوده و لزوم بهره برداری صحیح از این قوای علمی برنامه ریزی دقیق همراه با عمل به موقع و سنجیده است.



گفتنی است، دومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی منطقه آزاد ارس به همت مدیریت تحقیق و توسعه این سازمان برگزار شده و در هشت غرفه دستاوردهای پژوهشی سازمان منطقه آزاد ارس و مراکز آموزش عالی مستقر در این منطقه را ارائه داد.