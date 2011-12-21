سه مدال نقره مسابقات جهانی اختراعات از آن قائم شهری ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ایرانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر گفت: امید یعقوبی، یاسر قبادی و پیمان ولی پور از مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر در مسابقات بین المللی اختراعات کره جنوبی در سال 2011 مدال نقره را کسب کردند.

وی، از دستیابی مدال نقره توسط مخترعان این واحد در گروه مهندسی نساجی در مسابقات بین المللی مخترعان کره جنوبی سئول 2011 در قسمت پلیمر و تجهیزات پزشکی خبر داد.

ایرانی افزود: ولی پور، امید یعقوبی و یاسر قبادی بعد از سه سال تحقیق توانسته از عصاره پوست پرتقال و پیاز نانو الیاف و فیلم برای مصارف پزشکی استفاده کنند.

وی اظهار داشت: مکانیسم عملیات این الیاف پلیمری سبب التیام جراحات ناشی از سوختگی در روی پوست می شود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، از قدیمی ترین واحدهای دانشگاهی آزاد در شمال کشور است.