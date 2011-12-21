دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه ملایر دارای 5 دانشکده علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، منابع طبیعی، فنی و مهندسی و عمران و معماری است و پژوهشکده‌های نانو و کشمش و انگور در این دانشگاه فعال هستند.

همچنین دانشگاه ملایر با بهره مندی از 100 عضو هیئت علمی دارای 6 هزار دانشجو و 40 رشته است که در آینده نزدیک 5 رشته دکتری نیز به این رشته ها افزوده می شود.

علی اکبر متکان - معاون اداری و مالی وزارت علوم در مراسم افتتاح دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر با اشاره به گسترش فعالیت های عمرانی در دانشگاه ملایر گفت: این دانشگاه جزء دانشگاه‌های پیشرو در اجرای پروژه‌های عمرانی است و این نشان از پیشرفت روز افزون دانشگاه ملایر است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: اکنون تقاضای 5 رشته دکتری را برای دانشگاه ملایر داریم که قرار است مجوز این رشته ها در بهمن ماه در شورای گسترش آموزش عالی بررسی و صادر شود.