دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه ملایر دارای 5 دانشکده علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، منابع طبیعی، فنی و مهندسی و عمران و معماری است و پژوهشکدههای نانو و کشمش و انگور در این دانشگاه فعال هستند.
همچنین دانشگاه ملایر با بهره مندی از 100 عضو هیئت علمی دارای 6 هزار دانشجو و 40 رشته است که در آینده نزدیک 5 رشته دکتری نیز به این رشته ها افزوده می شود.
علی اکبر متکان - معاون اداری و مالی وزارت علوم در مراسم افتتاح دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر با اشاره به گسترش فعالیت های عمرانی در دانشگاه ملایر گفت: این دانشگاه جزء دانشگاههای پیشرو در اجرای پروژههای عمرانی است و این نشان از پیشرفت روز افزون دانشگاه ملایر است.
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