150 شعبه رای گیری انتخابات در ساوجبلاغ پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی صبح چهارشنبه در جلسه کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات شهرستان افزود: تعداد دقیق این شعبات بزودی از سوی هیئت اجرایی بررسی و تعیین می شود.



وی اظهار داشت: مراحل انتخابات نهمین دوره مجلس شواری اسلامی در ساوجبلاغ بر اساس تقویم کاری پیش می رود و امکانات برای برگزاری انتخاباتی پر شور در این شهرستان مهیاست.



حدادی تاکید کرد: حرکت در چارچوب قانون وظیفه عوامل و دست اندرکاران برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس اسلامی است.



وی یادآور شد: انتخابات نماد مردم سالاری در حکومت اسلامی است و عمل به رهنمودهای رهبری و تلاش برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای ،حماسه به یاد ماندنی دیگری از حضور مردم در انتخابات را رقم خواهد زد.



استفاده از امکانات برای تبلیغات یا تخریب کاندیداها ممنوع است



حدادی افزود: استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیداها از سوی مدیران و عوامل دستگاههای اجرایی و دولتی ممنوع است و با دستگاههای خاطی برخورد قانونی می شود.



وی افزود: رضایت مندی مردم و ایجاد فضایی آرام و سالم برای برگزاری انتخابات مسئولیتی است که همه خدمتگزاران دستگاههای دولتی و مردم در آن سهیم اند.



انتخابات مجلس نهم 12 اسفندماه امسال برگزار می شود.