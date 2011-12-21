157 پروژه در راستای عمران و آبادانی شهرستان کامیاران اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکر روحانی در جلسه شورای اداری شهرستان کامیاران که با حضور استاندار کردستان برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون 157 پروژه در راستای عمران و آبادانی این شهرستان طراحی و تامین اعتبار شده است و اقدامات اولیه پیمانکار برای ساخت کارخانه فولاد این شهرستان نیز در دست اجراست.

وی با بیان اینکه خدمتگزاری باید به سمت و سوی مراجعه مسئولان به مردم و ارباب رجوع تغییر مسیر یابد گفت: خدمت بی منت به بندگان خدا در راس شعارهای نظام و دولت خدمتگزار قرار دارد و به همین دلیل مسئولان و مدیران شهرستان کامیاران در یک سال گذشته در این راستا حرکت کرده اند.

فرماندار شهرستان کامیاران همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی خوبی که در این شهرستان اجرا شده است با اعلام این خبر که در دهه مبارک فجر دانشگاه علمی کاربردی کامیاران شروع به کار می کند، بیان کرد: انتظار می رود با پیگیری های مستمر و موثر صورت گرفته در آینده نزدیک شاهد دریافت مجوز راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان کامیاران باشیم.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود تعیین شاخص های واگذاری معدن و ساخت کنارگذر شهر کامیاران در راستای کاستن از بار ترافیک داخل شهر را از خواسته های مردم عنوان کرد و گفت: انتقال زندان مرکزی کامیاران به محدوده خارج شهر نیز در دستور کار مسئولان شهری قرار دارد.

وی در پایان ضمن اعلام آمادگی تمام سازمان و ادارات شهرستان کامیاران برای برگزاری انتخاباتی پرشور در اسفند ماه سال جاری خطاب به مدیران این شهرستان گفت: هیچ مدیری حق ندارد علیه یا موافق با کاندیداهای شرکت در انتخابات موضع گیری و اقدام کند.

