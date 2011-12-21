افزایش چشمگیر ظرفیت تولید و صادرات نفت و گاز ایران تا سال 94

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که در نهمین همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سخن می گفت، تأکید کرد: اگر ساختار پیمانکاری کشور را تقویت کنیم، حتماً زیرساخت های کشور متکی به پیمانکاران داخلی خواهد شد و علاوه بر اقتصادی بودن و کیفیت، در بحث زمان بندی اجرای پروژه ها این قرارگاه سرآمد است.

وی افزود: قرارگاه به نهادی منحصر به فرد در کشور تبدیل شده است و لازمه به اوج رساندن و تقویت این مجموعه منحصر به فرد اتحاد، درایت و عزم راسخ است.

قاسمی گفت: ارزش واقعی قرارگاه در کشور، به انجام پروژه ها نیست، مهم این است که قرارگاه در کارهای زیرساختی، رکوردهای جدید و بالاتر از سطح بین المللی را از خود برجای گذارد.

وی معنویت، صداقت و صمیمیت را از مشخصه های محیط کاری داخل قرارگاه توصیف کرد و گفت: کارکنان قرارگاه باید قدردان محیط معنوی قرارگاه باشند.

وزیر نفت همچنین به قیمت کنونی نفت در دنیا اشاره کرد و گفت: به رغم مالیات های ناجوانمردانه کشورهای بزرگ، اکنون نفت ارزان ترین انرژی مورد مصرف در دنیاست.

وی با نامناسب توصیف کردن وضعیت کنونی تولید و صادرات نفت گفت: برنامه هایی در دست اجراست که تا سال 1394 بتوانیم ظرفیت تولید و صادرات نفت و گاز را افزایش چشمگیر دهیم.

