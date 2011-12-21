زراعت پنبه در گری آق قلا 150 درصد رشد یافت

حسین سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سطح کشت پنبه در سال گذشته 500 هکتار و در سال جاری هزار و 700 هکتار است.
وی اظهار داشت: حدود 80 درصد وشها از مزارع جمعآوری شده و در برخی مزارع به علت بالا بودن هزینه کارگر و همچنین افت قیمت تا کنون وشها از مزارع برداشت نشده است.
ارازمحمد تکهکر مسئول ترویج مرکز جهاد کشاورزی گری نیز گفت: به منظور ارتقاء توان علمی کشاورزان سه دوره کلاس آموزشی در خصوص بوجاری، ضدعفونی بذور، تناوب کشت، مصرف بذر کم و کشت به موقع با شرکت 60 نفر از کشاورزان در روستاهای خیوهلی، جماران و اوچتپه برگزار شد.
وی گفت: فراگیران در این کلاسها با محاسن بوجاری، ضدعفونی بذور، تناوب کشت و مصرف بذر کم آشنا شدند.
قاسم اکبری مسئول زراعت مرکز جهاد کشاورزی گری گفت: از 321 هکتار از مزارع آلوده به نماتد تا کنون در سطح 150 هکتار جو و 30 هکتار کلزا و 20 هکتار نخود آبگوشتی کشت شد.
وی عنوان کرد: لازم به ذکر است که 20 هکتار بذر نخود آبگوشتی فوق به صورت رایگان (رایانهای) در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.
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