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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

سنگدوینی در گفتگو با مهر:

زراعت پنبه در گری آق قلا 150 درصد رشد یافت

زراعت پنبه در گری آق قلا 150 درصد رشد یافت

آق قلا - خبرگزاری مهر: کارشناس پنبه و دانه‌های روغنی مرکز جهاد کشاورزی گری آق قلا گفت: زراعت پنبه در سال جاری با توجه به افزایش قیمت وش در سال گذشته با افزایش 150 درصدی مواجه بوده است.

حسین سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سطح کشت پنبه در سال گذشته 500 هکتار و در سال جاری هزار و 700 هکتار است.

وی اظهار داشت: حدود  80 درصد وش‌ها از مزارع جمع‌آوری شده و در برخی مزارع به علت بالا بودن هزینه کارگر و همچنین افت قیمت تا کنون وش‌ها از مزارع برداشت نشده است.

ارازمحمد تکه‌کر مسئول ترویج مرکز جهاد کشاورزی گری نیز گفت: به منظور ارتقاء توان علمی کشاورزان سه دوره کلاس آموزشی در خصوص بوجاری، ضدعفونی بذور، تناوب کشت، مصرف بذر کم و کشت به موقع با شرکت 60 نفر از کشاورزان در روستاهای خیوه‌لی، جماران و اوچ‌تپه برگزار شد.

وی گفت: فراگیران در این کلاس‌ها با محاسن بوجاری، ضدعفونی بذور، تناوب کشت و مصرف بذر کم آشنا شدند.

قاسم اکبری مسئول زراعت مرکز جهاد کشاورزی گری گفت: از 321 هکتار از مزارع آلوده به نماتد تا کنون در سطح 150 هکتار جو و 30 هکتار کلزا و 20 هکتار نخود آبگوشتی کشت شد.

وی عنوان کرد: لازم به ذکر است که 20 هکتار بذر نخود آبگوشتی فوق به صورت رایگان (رایانه‌ای) در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

کد مطلب 1489400

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